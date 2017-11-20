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21:15 (мск), источник: РИА Новости

В Варшаве возбудили дело о пропаганде фашизма в День независимости Польши

ВАРШАВА, 20 ноя — РИА Новости. Прокуратура Варшавы возбудила уголовное дело о пропаганде фашизма во время Марша независимости 11 ноября, сообщила представитель прокуратуры Магдалена Сова.

Источник: РИА Новости

В День независимости Польши в Варшаве прошло несколько крупных манифестаций, в том числе организованных националистами, которые принесли с собой плакаты с соответствующими лозунгами.

«Прокуратура возбудила уголовное дело об общественной пропаганде фашистского государственного устройства или разжигания ненависти по принципу национальному, этническому, расовому во время Марша независимости», — сообщила прокурор.

Дело возбуждено по статье 256 части 1 УК Польши, которая предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы сроком до 2 лет.

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