В Варшаве возбудили дело о пропаганде фашизма в День независимости Польши

Источник: РИА Новости

В День независимости Польши в Варшаве прошло несколько крупных манифестаций, в том числе организованных националистами, которые принесли с собой плакаты с соответствующими лозунгами.

«Прокуратура возбудила уголовное дело об общественной пропаганде фашистского государственного устройства или разжигания ненависти по принципу национальному, этническому, расовому во время Марша независимости», — сообщила прокурор.