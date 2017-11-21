Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с президиумом политсовета реготделения «Единой России»
Приоритеты
Приоритеты
Андрей Бочаров отметил, что в регион направлено 1,5 миллиарда рублей дополнительных дотаций на бюджетную сбалансированность. Эти средства позволят сократить бюджетные расходы на 4,5 миллиарда рублей — высвободившиеся средства пойдут на развитие региона.
Сегодня Волгоградская область в полном объёме исполняет свои
Андрей Бочаров поставил задачу — минимизировать коммерческие кредиты, уменьшив их долю в структуре долга до цифры меньше 10%.