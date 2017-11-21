Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с президиумом политсовета реготделения «Единой России»

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Андрей Бочаров отметил, что в регион направлено 1,5 миллиарда рублей дополнительных дотаций на бюджетную сбалансированность. Эти средства позволят сократить бюджетные расходы на 4,5 миллиарда рублей — высвободившиеся средства пойдут на развитие региона.

Сегодня Волгоградская область в полном объёме исполняет свои бюджетно-расходные обязательства. Удалось качественно изменить структуру госдолга, повысить эффективность бюджетных трат, централизовать закупки для государственных и муниципальных нужд.