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21:49 (мск), источник: Интерфакс

Трамп решил вернуть КНДР в список спонсоров терроризма

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп объявил о решении включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм, сообщает в понедельник пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс в твиттере.

Источник: Reuters

«Президент объявил, что США вновь включат Северную Корею в список стран — спонсоров терроризма», — написала Сандерс. Трамп заявил, что внесение в список должно было произойти «много лет назад».

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«В дополнение к угрозам мировому сообществу ядерным разрушением, Северная Корея неоднократно поддерживала акты международного терроризма, в том числе убийства на иностранной территории», — цитирует Трампа агентство Bloomberg.

По словам Трампа, Минфин США во вторник объявит дополнительные меры против КНДР.

Санкции, под которые попадают находящиеся в списке страны, предусматривают ограничение поддержки со стороны США, запрет на экспорт и продажу средств обороны, контроль за экспортом средств двойного назначения, а также различные финансовые ограничения. Минфин США уже неоднократно расширял иные санкционные списки в отношении КНДР.

Сейчас в американском списке спонсоров терроризма значатся Иран, Судан и Сирия. Иран был включен в список в 1984 году, Судан в 1993, а Сирия в 1979 году. Северная Корея также была в списке с 1988 года, однако в октябре 2008 года госдепартамент США объявил об исключении КНДР из списка, так как удалось прийти к соглашению по поводу проведения инспекций северокорейских ядерных объектов.

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