Трамп решил вернуть КНДР в список спонсоров терроризма
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп объявил о решении включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм, сообщает в понедельник
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп объявил о решении включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм, сообщает в понедельник
«Президент объявил, что США вновь включат Северную Корею в список стран — спонсоров терроризма», — написала Сандерс. Трамп заявил, что внесение в список должно было произойти «много лет назад».
«В дополнение к угрозам мировому сообществу ядерным разрушением, Северная Корея неоднократно поддерживала акты международного терроризма, в том числе убийства на иностранной территории», — цитирует Трампа агентство Bloomberg.
По словам Трампа, Минфин США во вторник объявит дополнительные меры против КНДР.
Санкции, под которые попадают находящиеся в списке страны, предусматривают ограничение поддержки со стороны США, запрет на экспорт и продажу средств обороны, контроль за экспортом средств двойного назначения, а также различные финансовые ограничения. Минфин США уже неоднократно расширял иные санкционные списки в отношении КНДР.
Сейчас в американском списке спонсоров терроризма значатся Иран, Судан и Сирия. Иран был включен в список в 1984 году, Судан в 1993, а Сирия в 1979 году. Северная Корея также была в списке с 1988 года, однако в октябре 2008 года госдепартамент США объявил об исключении КНДР из списка, так как удалось прийти к соглашению по поводу проведения инспекций северокорейских ядерных объектов.