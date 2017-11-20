Трамп решил вернуть КНДР в список спонсоров терроризма

Источник: Reuters

«Президент объявил, что США вновь включат Северную Корею в список стран — спонсоров терроризма», — написала Сандерс. Трамп заявил, что внесение в список должно было произойти «много лет назад».

«В дополнение к угрозам мировому сообществу ядерным разрушением, Северная Корея неоднократно поддерживала акты международного терроризма, в том числе убийства на иностранной территории», — цитирует Трампа агентство Bloomberg.

По словам Трампа, Минфин США во вторник объявит дополнительные меры против КНДР.

Санкции, под которые попадают находящиеся в списке страны, предусматривают ограничение поддержки со стороны США, запрет на экспорт и продажу средств обороны, контроль за экспортом средств двойного назначения, а также различные финансовые ограничения. Минфин США уже неоднократно расширял иные санкционные списки в отношении КНДР.