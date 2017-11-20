Меркель: лучше новые выборы, чем слабая коалиция
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что скорее согласится на проведение новых всеобщих выборов, чем на создание слабой правящей коалиции.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что скорее согласится на проведение новых всеобщих выборов, чем на создание слабой правящей коалиции.
Ее попытки собрать правящую коалицию из трех немецких партий провалились в воскресенье, спустя почти два месяца после неудачных для нее парламентских выборов.
Вопрос о четвертом сроке немецкого канцлера повис в воздухе.
Ангела Меркель также сказала, что не видит причин уходить в отставку, несмотря на провалившиеся переговоры о создании коалиционного правительства.
Президент Германии
Переговоры о создании правящей коалиции завершились провалом, после того как из них вышла партия Свободных демократов, заявив, что не видит способов преодолеть разногласия со своими потенциальными партнерами.
Штайнмайер призвал все партии думать об интересах всей Германии, а не о собственных партийных предпочтениях, и назвал возникшую ситуацию беспрецедентной.
Это самый серьезный политический кризис в стране за все годы правления Ангелы Меркель, которая руководит страной уже 12 лет.
Скептицизм
«Путь создания нового правительства оказался сложнее, чем бы мы все хотели», — сказала Меркель в интервью телеканалу ARD.
Но она добавила, что скептически относится к идее правительства меньшинства, сказав, что было бы лучше провести новые выборы.
Некоторые члены ее партии надеются воссоздать «большую коалицию» с оппозиционной
На сентябрьских выборах
Популярность партии сильно возросла после решения Меркель пустить в страну более миллиона беженцев.
Разногласия в подходах к миграционной политике не только подорвали рейтинг канцлера, но и пустили под откос переговоры о новой коалиции.
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После почти месячных дискуссий, зачастую продолжавшихся далеко за полночь, Линднер хлопнул дверью.
«Никакого прогресса сегодня мы не достигли. Скорее, наоборот, поскольку прежние компромиссные цели были поставлены под сомнение, — сказал он журналистам вечером в воскресенье. — Лучше вообще не идти во власть, чем править во лжи. До свидания!».
Конституция Германии не ограничивает сроки создания правящей коалиции после выборов, однако тянуть никто не хочет. Равно как и на новые выборы традиционные политические силы не стремятся, опасаясь, что еще больше сдадут позиции националистам и популистам.