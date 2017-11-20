Глава штаба Собчак считает, что она не уйдет из политики после выборов-2018

«Наша жизнь состоит из развилок, и она (Собчак — ред.) тоже стоит на развилке. Она может ещё не знаю сколько лет заниматься шоу-бизнесом, одним и тем же — вот вы уходите по вот этой ветке кривой, и все, и уходите туда. Но можно поменять свою жизнь, можно на развилке повернуть в какую-то другую сторону, например, в политическую, что, я думаю, она и сделает. И я очень сомневаюсь, это мое личное восприятие, что она уйдёт из политики и после этих выборов», — сказал Малашенко в эфире радио «Эхо Москвы».