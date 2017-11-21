Тиллерсон заявил о надежде на дипломатию в вопросе сдерживания Пхеньяна

Источник: РИА Новости

«Нет, мы все еще надеемся на дипломатию», — сказал Тиллерсон в ответ на вопрос, не означает ли объявление американскими властями Северной Кореи спонсором терроризма то, что США разочаровались в дипломатическом давлении на Пхеньян.

Видео Дональд Трамп предлагает КНДР мир через силу

В понедельник Трамп на встрече с членами администрации объявил, что США вновь включат КНДР в список стран-спонсоров терроризма. По его словам, это повлечет за собой дальнейшие санкции и рестрикции в отношении Северной Кореи. По словам Трампа, этот шаг является дальнейшей поддержкой кампании по оказанию максимального давления на КНДР и по «дальнейшей изоляции убийственного режима». Ожидается, что минфин США объявит о новых санкциях по Северной Корее во вторник.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.