Тиллерсон заявил о надежде на дипломатию в вопросе сдерживания Пхеньяна
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Объявление КНДР
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Объявление КНДР
«Нет, мы все еще надеемся на дипломатию», — сказал Тиллерсон в ответ на вопрос, не означает ли объявление американскими властями Северной Кореи спонсором терроризма то, что США разочаровались в дипломатическом давлении на Пхеньян.
В понедельник Трамп на встрече с членами администрации объявил, что США вновь включат КНДР в список
КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.