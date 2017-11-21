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02:37 (мск), источник: РИА Новости

В Израиле призвали повысить военные расходы из-за присутствия РФ в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал увеличить бюджетные ассигнования на военные нужды в свете новых региональных реалий, включающих российское присутствие в Сирии и усиление Ирана, пишет газета «Гаарец».

Источник: РИА Новости

По данным издания, речь идет о выделении в ближайшие три года 4,8 миллиарда шекелей (1,36 миллиарда долларов) сверх оборонных расходов, ограниченных коалиционными договоренностями на уровне 56,1 миллиарда шекелей (15,95 миллиарда долларов) в год.

«С тех пор, как было подписано это соглашение, произошли значительные перемены в регионе. Мы оказались в ситуации, когда есть трудности с обеспечением наших оборонных потребностей», — приводит газета слова министра, который встречался в понедельник с военными корреспондентами.

Либерман выделил три основных фактора, изменивших региональную ситуацию, уточняет издание.

«Во-первых, это массированное российское военное присутствие в Сирии, чего не было несколько лет назад. Во-вторых, появление высокоточного оружия у некоторых из врагов Израиля. В-третьих, рост военной мощи Ирана, особенно ракетная программа, которая беспокоит не только Израиль, но и многие арабские страны, и его закрепление в Сирии», — пересказывает «Гаарец» выступление министра.

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