В Израиле призвали повысить военные расходы из-за присутствия РФ в Сирии

Источник: РИА Новости

По данным издания, речь идет о выделении в ближайшие три года 4,8 миллиарда шекелей (1,36 миллиарда долларов) сверх оборонных расходов, ограниченных коалиционными договоренностями на уровне 56,1 миллиарда шекелей (15,95 миллиарда долларов) в год.

«С тех пор, как было подписано это соглашение, произошли значительные перемены в регионе. Мы оказались в ситуации, когда есть трудности с обеспечением наших оборонных потребностей», — приводит газета слова министра, который встречался в понедельник с военными корреспондентами.

Либерман выделил три основных фактора, изменивших региональную ситуацию, уточняет издание.