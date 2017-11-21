США заблокировали заявление СБ ООН с осуждением обстрела посольства РФ в Дамаске
ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты снова заблокировали заявление Совета Безопасности ООН с осуждением обстрела российского посольства в Дамаске.
ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты снова заблокировали заявление Совета Безопасности ООН с осуждением обстрела российского посольства в Дамаске.
Об этом сообщил в понедельник
«Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией», — сказал он.