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02:38 (мск), источник: ТАСС

США заблокировали заявление СБ ООН с осуждением обстрела посольства РФ в Дамаске

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты снова заблокировали заявление Совета Безопасности ООН с осуждением обстрела российского посольства в Дамаске.

Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь постоянного представительства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский.

«Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией», — сказал он.

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