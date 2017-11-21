Посол США в Москве планирует посетить столицу Приморья ...

— В первую очередь я посещу те города, где расположены консульства США, — Санкт-Петербург, а затем Владивосток", — уточнил он. Известно, что Хантсман, по его словам, провел «замечательный день в Екатеринбурге» во время своей первой региональной поездки. Дипломат подтвердил, что видит своей важнейшей задачей обеспечение стабильности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. По его словам, доверие является основой этой стабильности, поэтому подобные поездки, во время которых он проводит встречи не только с местными официальными лицами, «но и с россиянами из самых разных сфер общества, позволяют углубить отношения между народами двух стран».