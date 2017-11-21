Власти США лишат около 60 тысяч гаитян статуса постоянного резидента

Как уточняется, этот специальный статус прекратит действовать 22 июля 2019 года, чтобы у гаитян, находящихся в США, было необходимое время (18 месяцев) для возвращения на родину.

Данное решение принималось на основании объявления Джона Келли, занимавшего тогда пост главы МВБ, о том, что Республика Гаити добилась значительного прогресса. Представители МВБ подчеркивают, что раньше условия на острове не позволяли жителям республики вернуться домой. Но в настоящее время условия, вызванные землетрясением 2010 года, более не существуют.

Теперь статуса постоянного резидента лишатся 59 тысяч гаитян, передает ТАСС. За оставшиеся 18 месяцев относящиеся к данной категории лица могут попробовать получить иную иммиграционную визу в США либо подготовиться к отъезду. Гаити с населением менее 10 миллионов человек является одним из беднейших государств Западного полушария. В 2010 году в стране произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни 220 тысяч человек. За ним последовала эпидемия холеры, которая унесла 9 тысяч жизней. А в октябре 2016 года около тысячи гаитян погибли в результате урагана «Мэтью», пронесшегося над страной.