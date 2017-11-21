Делегация Приангарья во главе с Сергеем Левченко работает во Вьетнаме

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 21 ноября 2017 года пресс-служба правительства Приангарья, глава региона уже встретился с послом РФ во Вьетнаме Константином Внуковым и торговым представителем РФ во Вьетнаме Вячеславом Хариновым. Представители иркутских деловых кругов в рамках поездки проведут встречи с компанией VESC — Ассоциация развития энергетики Вьетнама, компанией VINAPACO (целлюлозно-бумажная корпорация), с руководством вьетнамской туристической компании «Visit Russia», вьетнамской корпорацией Bao Viet.

Сергей Левченко также планируется встретится с президентом корпорации «TH GROUP» госпожой Тхай Хыонг по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства, с постоянным заместителем председателя общества вьетнамо-российской дружбы Чинь Куок Кхань, председателем Народного комитета провинции Куангнинь Нгуен Дык Лонгом и с представителями комитетов провинции Куангнинь по вопросам сотрудничества в сфере экономики, промышленности, инвестиционных проектов, сельского хозяйства, туризма, посещение предприятия JSC Beer&Beverages Halong.

В последние годы между Иркутской областью и Вьетнамом наблюдалось падение объемов товарооборота, торговля представлена в основном экспортными поставками из Приангарья топлива, древесины, химических продуктов. Однако сейчас Вьетнам — это динамично развивающийся рынок. Иркутская область видит перспективы в сотрудничестве в машиностроении, сельском хозяйстве, туризме, совместной работе над проблемами водоочистки, экологической безопасности. Регион заинтересован в расширении поставок вьетнамских товаров в регион, в частности, качественных вьетнамских тканей, чая, кофе, овощей и фруктов.