Делегация Приангарья во главе с Сергеем Левченко работает во Вьетнаме
Делегация Иркутской области начала работу во Вьетнаме.
Делегация Иркутской области начала работу во Вьетнаме.
Как сообщает 21 ноября 2017 года
Сергей Левченко также планируется встретится с президентом корпорации «TH GROUP» госпожой Тхай Хыонг по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства, с постоянным заместителем председателя общества
В последние годы между Иркутской областью и Вьетнамом наблюдалось падение объемов товарооборота, торговля представлена в основном экспортными поставками из Приангарья топлива, древесины, химических продуктов. Однако сейчас Вьетнам — это динамично развивающийся рынок. Иркутская область видит перспективы в сотрудничестве в машиностроении, сельском хозяйстве, туризме, совместной работе над проблемами водоочистки, экологической безопасности. Регион заинтересован в расширении поставок вьетнамских товаров в регион, в частности, качественных вьетнамских тканей, чая, кофе, овощей и фруктов.
В Иркутской области в последние годы создана целая система мер поддержки бизнеса, инвестирующего средства в модернизацию и создание новых производств. Это система региональных льгот по налогам на прибыль и имущество для определенных видов деятельности, гарантии и страхование. Предлагаемые условия могут представлять интерес для вьетнамского бизнеса.