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05:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Делегация Приангарья во главе с Сергеем Левченко работает во Вьетнаме

Делегация Иркутской области начала работу во Вьетнаме.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 21 ноября 2017 года пресс-служба правительства Приангарья, глава региона уже встретился с послом РФ во Вьетнаме Константином Внуковым и торговым представителем РФ во Вьетнаме Вячеславом Хариновым. Представители иркутских деловых кругов в рамках поездки проведут встречи с компанией VESC — Ассоциация развития энергетики Вьетнама, компанией VINAPACO (целлюлозно-бумажная корпорация), с руководством вьетнамской туристической компании «Visit Russia», вьетнамской корпорацией Bao Viet.

Сергей Левченко также планируется встретится с президентом корпорации «TH GROUP» госпожой Тхай Хыонг по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства, с постоянным заместителем председателя общества вьетнамо-российской дружбы Чинь Куок Кхань, председателем Народного комитета провинции Куангнинь Нгуен Дык Лонгом и с представителями комитетов провинции Куангнинь по вопросам сотрудничества в сфере экономики, промышленности, инвестиционных проектов, сельского хозяйства, туризма, посещение предприятия JSC Beer&Beverages Halong.

В последние годы между Иркутской областью и Вьетнамом наблюдалось падение объемов товарооборота, торговля представлена в основном экспортными поставками из Приангарья топлива, древесины, химических продуктов. Однако сейчас Вьетнам — это динамично развивающийся рынок. Иркутская область видит перспективы в сотрудничестве в машиностроении, сельском хозяйстве, туризме, совместной работе над проблемами водоочистки, экологической безопасности. Регион заинтересован в расширении поставок вьетнамских товаров в регион, в частности, качественных вьетнамских тканей, чая, кофе, овощей и фруктов.

В Иркутской области в последние годы создана целая система мер поддержки бизнеса, инвестирующего средства в модернизацию и создание новых производств. Это система региональных льгот по налогам на прибыль и имущество для определенных видов деятельности, гарантии и страхование. Предлагаемые условия могут представлять интерес для вьетнамского бизнеса.

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