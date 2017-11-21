В Прикамье заметно увеличился обмен гражданами с Китаем и Индией
Миграционная ситуация в Пермском крае за девять месяцев 2017 года характеризовалась превышением числа убывших над числом прибывших.
Миграционная ситуация в Пермском крае за девять месяцев 2017 года характеризовалась превышением числа убывших над числом прибывших.
Наибольшее число уехавших на постоянное место жительства за пределы Пермского края выбирали регионы Центрального,
За три квартала 2017 года значительный обмен населением произошёл с двумя регионами Уральского федерального округа, а именно — со Свердловской и Тюменской областями (объём миграции составил 4 тыс. 688 чел. и 2 тыс. 579 чел.).
По информации Пермьстата, «в части международного движения населения отмечено отрицательное сальдо миграции, которое сложилось, в основном, в результате миграционных потоков со странами дальнего зарубежья. При этом весьма заметный обмен населением произошел с Китаем (прибывших — 178 чел., убывших — 232 чел.) и Индией (126 чел. и 113 чел.). Со странами ближнего зарубежья отмечался миграционный прирост, однако его величина заметно уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года».