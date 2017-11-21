В Прикамье заметно увеличился обмен гражданами с Китаем и Индией

Наибольшее число уехавших на постоянное место жительства за пределы Пермского края выбирали регионы Центрального, Северо-Западного, Южного и Уральского федеральных округов. Среди наиболее привлекательных для пермяков можно отнести: Москву и Московскую область (681 и 452 чел.), Краснодарский край (542 чел.), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (365 и 226 чел.), а также Свердловскую область (252 чел).

За три квартала 2017 года значительный обмен населением произошёл с двумя регионами Уральского федерального округа, а именно — со Свердловской и Тюменской областями (объём миграции составил 4 тыс. 688 чел. и 2 тыс. 579 чел.).