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07:42 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье заметно увеличился обмен гражданами с Китаем и Индией

Миграционная ситуация в Пермском крае за девять месяцев 2017 года характеризовалась превышением числа убывших над числом прибывших.

Наибольшее число уехавших на постоянное место жительства за пределы Пермского края выбирали регионы Центрального, Северо-Западного, Южного и Уральского федеральных округов. Среди наиболее привлекательных для пермяков можно отнести: Москву и Московскую область (681 и 452 чел.), Краснодарский край (542 чел.), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (365 и 226 чел.), а также Свердловскую область (252 чел).

За три квартала 2017 года значительный обмен населением произошёл с двумя регионами Уральского федерального округа, а именно — со Свердловской и Тюменской областями (объём миграции составил 4 тыс. 688 чел. и 2 тыс. 579 чел.).

По информации Пермьстата, «в части международного движения населения отмечено отрицательное сальдо миграции, которое сложилось, в основном, в результате миграционных потоков со странами дальнего зарубежья. При этом весьма заметный обмен населением произошел с Китаем (прибывших — 178 чел., убывших — 232 чел.) и Индией (126 чел. и 113 чел.). Со странами ближнего зарубежья отмечался миграционный прирост, однако его величина заметно уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года».

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