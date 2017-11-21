Виктору Толоконскому предложили место советника мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил бывшему губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому занять пост советника по политическим вопросам. Ответа от кандидата глава города пока не получил. Об этом сообщил «Ъ».

В своем решении Локоть руководствовался тем, что за время работы Толоконский нажил «богатый опыт, который может быть востребован для развития Новосибирска». Какие именно вопросы будет курировать Толоконский, он не уточнил.

По мнению политологов, назначение Толоконского поможет Локотю усилить свои позиции перед выборами главы Новосибирской области, которые пройдут 9 сентября. Стоит отметить, что Локоть является представителем партии КПРФ. Бывший губернатор области Владимир Городецкий ушел в отставку в октябре этого года. На место и.о. главы Новосибирской области президент России Владимир Путин назначил Андрея Травникова — представителя партии «Единая Россия». Свое участие в выборах губернатора Травников пока не подтвердил.

Экс-губернатор Красноярского края прокомментировал изданию, что с мэром Новосибирска он обсуждает различные варианты сотрудничества. Точный ответ сможет дать не раньше, чем через неделю.

Другой источник «Ъ» утверждает, что для Толоконского приготовили «специальную должность», которая даст ему возможность отойти от муниципальной службы. В случае согласия он «станет начальником предвыборного штаба на выборах губернатора».