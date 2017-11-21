Виктору Толоконскому предложили место советника мэра Новосибирска
Бывший губернатор края пока не ответил на предложение.
Бывший губернатор края пока не ответил на предложение.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил бывшему губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому занять пост советника по политическим вопросам. Ответа от кандидата глава города пока не получил. Об этом сообщил «Ъ».
В своем решении Локоть руководствовался тем, что за время работы Толоконский нажил «богатый опыт, который может быть востребован для развития Новосибирска». Какие именно вопросы будет курировать Толоконский, он не уточнил.
По мнению политологов, назначение Толоконского поможет Локотю усилить свои позиции перед выборами главы Новосибирской области, которые пройдут 9 сентября. Стоит отметить, что Локоть является представителем партии КПРФ. Бывший губернатор области Владимир Городецкий ушел в отставку в октябре этого года. На место и.о. главы Новосибирской области президент России Владимир Путин назначил Андрея Травникова — представителя партии «Единая Россия». Свое участие в выборах губернатора Травников пока не подтвердил.
Другой источник «Ъ» утверждает, что для Толоконского приготовили «специальную должность», которая даст ему возможность отойти от муниципальной службы. В случае согласия он «станет начальником предвыборного штаба на выборах губернатора».
Напомним, Виктор Толоконский с 2000 до 2010 года руководил Новосибирской областью, после этого был назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе. После он был переведен на должность губернатора Красноярского края, которую покинул осенью 2017 года.