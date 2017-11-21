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07:47 (мск), источник: Вести - Пермь

Дело об опасных домах в Лысьве: жильцы встали на защиту экс-мэра

В Лысьвенском суде прозвучало последнее слово подсудимого — бывшего городского главы Виталия Шувалова.

Источник: Вести - Пермь

В Лысьвенском суде прозвучало последнее слово подсудимого — бывшего городского главы Виталия Шувалова. Его обвиняют в том, что власти переселили людей из опасного ветхого жилья в еще более опасные новостройки. Квалификация по статье «Превышение должностных полномочий». Однако в самой Лысьве часть горожан за своего мэра вступилась. Почему?

В доме на Мира, 55 температура в квартирах не поднимается выше 19 градусов. Выбоины в картонных стенах, протекающая крыша, повсюду строительный мусор. По сей день 104 семьи живут в новостройках, которые комиссия признала небезопасными. Причем дефекты, выявленные экспертизой, носят критический характер, однако, несмотря на это, жители съезжать не намерены — ждут ремонт.

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Бывшего главу Лысьвы Виталия Шувалова подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник подписал акты приемки трех новых домов, заведомо зная, в каком состоянии сдается жилье.

Дмитрий Красноперов, прокурор: «Фактически данные объекты не были до конца достроены, и в последствии из бюджетов различных уровней были направлены более 3 млн рублей на дополнительные меры по устранению недостатков».

В марте под стражу был взят еще один фигурант этого дела. Андрей Кучеровских выступал в качестве главного подрядчика — это под его руководством за 83 млн бюджетных рублей были построены некачественные дома. Однако уже в ноябре застройщик избежал наказания. Причина — истечение сроков давности уголовного преследования. В итоге вся ответственность легла на плечи Шувалова, в судебном процессе ему дали последнее слово.

Виталий Шувалов: «Я никогда не боялся ответственности за свои дела и поступки, не тот характер и жизненные принципы, но я не нарушал закон и не позволял этого другим».

В Лысьве эта история уже получила большой общественный резонанс. На защиту мэра встали даже сами жители некачественно построенных домов.

Татьяна: «Я так думаю, что виноватых отпустили, а невиновных досуживают».

В местной газете «Искра» даже было опубликовано коллективное письмо, которое подписали 98 человек.

Город замер в тревожном ожидании. Свершится ли на наших глазах величайшая несправедливость или правоохранительные органы всё-таки прислушаются к мнению народа?.

Заслушав последнее слово обвиняемого, суд удалился в совещательную комнату. Приговор будет вынесен 27 ноября. Инкриминируемая Шувалову статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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