Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по незаконной миграции

Участниками совещания отмечено, что Самарская область является одним из крупнейших, динамично развивающихся регионов Приволжского федерального округа, где созданы благоприятные условия для добрососедского проживания людей разных национальностей и вероисповедания, что делает его привлекательным для иностранных граждан, прибывающих в основной массе с целью заработка. В то же время практика прокурорского надзора свидетельствует, что недостатки в организации должного контроля со стороны уполномоченных органов за происходящими миграционными процессами способствуют проникновению в регион лиц, не ориентированных на законопослушное поведение. За нарушения правил участия мигрантов в трудовой деятельности в текущем году уполномоченными органами Самарской области привлечено к административной ответственности более 4,8 тыс. человек. За девять месяцев 2017 года в Самарской области правоохранительными органами выявлено более 700 преступлений, совершенных иностранными гражданами. При этом только за первое полугодие 2017 года прокурорами вскрыто более 450 нарушений миграционного законодательства в деятельности ответственных структур.