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09:14 (мск), источник: АиФ Самара

Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по незаконной миграции

За первое полугодие 2017 года прокурорами вскрыто более 450 нарушений миграционного законодательства в деятельности ответственных структур.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 20 ноября, в Самаре под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждены результаты работы правоохранительных и контролирующих органов по противодействию незаконной миграции и иным рискам, обусловленным приграничным статусом Самарской области, сообщает региональная прокуратура.

В работе совещания приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округ Алексей Миронов, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, представители генеральной прокуратуры Российской Федерации, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, прокуратуры, правоохранительных органов, властных структур и духовенства Самарской области.

С основным докладом выступил начальник управления генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Андрей Юмшанов.

Участниками совещания отмечено, что Самарская область является одним из крупнейших, динамично развивающихся регионов Приволжского федерального округа, где созданы благоприятные условия для добрососедского проживания людей разных национальностей и вероисповедания, что делает его привлекательным для иностранных граждан, прибывающих в основной массе с целью заработка. В то же время практика прокурорского надзора свидетельствует, что недостатки в организации должного контроля со стороны уполномоченных органов за происходящими миграционными процессами способствуют проникновению в регион лиц, не ориентированных на законопослушное поведение. За нарушения правил участия мигрантов в трудовой деятельности в текущем году уполномоченными органами Самарской области привлечено к административной ответственности более 4,8 тыс. человек. За девять месяцев 2017 года в Самарской области правоохранительными органами выявлено более 700 преступлений, совершенных иностранными гражданами. При этом только за первое полугодие 2017 года прокурорами вскрыто более 450 нарушений миграционного законодательства в деятельности ответственных структур.

Заместителем генерального прокурора Российской Федерации Сергеем Зайцевым обращено внимание участников совещания на острую необходимость принятия по обсуждаемым проблемам дополнительных мер со стороны органов власти, правоохраны, а также контролирующих структур.

По результатам обсуждения участниками совещания намечены мероприятия, направленные на активизацию деятельности уполномоченных органов и должностных лиц по противодействию незаконной миграции, экстремистским проявлениям, незаконному обороту наркотиков в Самарской области.

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