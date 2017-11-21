Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по незаконной миграции
За первое полугодие 2017 года прокурорами вскрыто более 450 нарушений миграционного законодательства в деятельности ответственных структур.
За первое полугодие 2017 года прокурорами вскрыто более 450 нарушений миграционного законодательства в деятельности ответственных структур.
В понедельник, 20 ноября, в Самаре под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждены результаты работы правоохранительных и контролирующих органов по противодействию незаконной миграции и иным рискам, обусловленным приграничным статусом Самарской области, сообщает региональная прокуратура.
В работе совещания приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округ Алексей Миронов, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, представители генеральной прокуратуры Российской Федерации, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, прокуратуры, правоохранительных органов, властных структур и духовенства Самарской области.
Участниками совещания отмечено, что Самарская область является одним из крупнейших, динамично развивающихся регионов Приволжского федерального округа, где созданы благоприятные условия для добрососедского проживания людей разных национальностей и вероисповедания, что делает его привлекательным для иностранных граждан, прибывающих в основной массе с целью заработка. В то же время практика прокурорского надзора свидетельствует, что недостатки в организации должного контроля со стороны уполномоченных органов за происходящими миграционными процессами способствуют проникновению в регион лиц, не ориентированных на законопослушное поведение. За нарушения правил участия мигрантов в трудовой деятельности в текущем году уполномоченными органами Самарской области привлечено к административной ответственности более 4,8 тыс. человек. За девять месяцев 2017 года в Самарской области правоохранительными органами выявлено более 700 преступлений, совершенных иностранными гражданами. При этом только за первое полугодие 2017 года прокурорами вскрыто более 450 нарушений миграционного законодательства в деятельности ответственных структур.
Заместителем генерального прокурора Российской Федерации Сергеем Зайцевым обращено внимание участников совещания на острую необходимость принятия по обсуждаемым проблемам дополнительных мер со стороны органов власти, правоохраны, а также контролирующих структур.
По результатам обсуждения участниками совещания намечены мероприятия, направленные на активизацию деятельности уполномоченных органов и должностных лиц по противодействию незаконной миграции, экстремистским проявлениям, незаконному обороту наркотиков в Самарской области.