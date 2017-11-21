Сергей Левченко: Мы заинтересованы в расширении поставок вьетнамских товаров в Приангарье
Делегация Иркутской области начала работу во Вьетнаме.
Делегация Иркутской области начала работу во Вьетнаме.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что наш регион заинтересован в расширении поставок вьетнамских товаров в Приангарье, в частности, качественных тканей, чая, кофе, овощей и фруктов. Делегация области во главе с губернатором начала работу во Вьетнаме сегодня, 21 ноября в год 80-летия региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В последние годы наблюдалось падение объемов товарооборота между Иркутской областью и Вьетнамом. Торговля представлена в основном экспортными поставками из Приангарья — топлива, древесины, химических продуктов. Однако сейчас Вьетнам — это динамично развивающийся рынок. Иркутская область видит перспективы в сотрудничестве в машиностроении, сельском хозяйстве, туризме, совместной работе над проблемами водоочистки, экологической безопасности.
В Иркутской области в последние годы создана целая система мер поддержки бизнеса, инвестирующего средства в модернизацию и создание новых производств. Это система региональных льгот по налогам на прибыль и имущество для определенных видов деятельности, гарантии и страхование. Предлагаемые условия могут представлять интерес для вьетнамского бизнеса.
Глава региона сегодня встретился с послом РФ в Социалистической Республике Вьетнам Константином Внуковым и Торговым представителем РФ в Социалистической Республике Вьетнам Вячеславом Хариновым.
В рамках рабочей поездки запланированы встречи Сергея Левченко с президентом Корпорации «TH GROUP» госпожой Тхай Хыонг по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства, с постоянным заместителем председателя Общества
Представители иркутских деловых кругов проведут встречи с компанией VESC — Ассоциация развития энергетики Вьетнама, компанией VINAPACO (целлюлозно-бумажная корпорация), с руководством вьетнамской туристической компании «Visit Russia», вьетнамской корпорацией Bao Viet.