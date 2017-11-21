Сергей Левченко: Мы заинтересованы в расширении поставок вьетнамских товаров в Приангарье

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что наш регион заинтересован в расширении поставок вьетнамских товаров в Приангарье, в частности, качественных тканей, чая, кофе, овощей и фруктов. Делегация области во главе с губернатором начала работу во Вьетнаме сегодня, 21 ноября в год 80-летия региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

В последние годы наблюдалось падение объемов товарооборота между Иркутской областью и Вьетнамом. Торговля представлена в основном экспортными поставками из Приангарья — топлива, древесины, химических продуктов. Однако сейчас Вьетнам — это динамично развивающийся рынок. Иркутская область видит перспективы в сотрудничестве в машиностроении, сельском хозяйстве, туризме, совместной работе над проблемами водоочистки, экологической безопасности.

В Иркутской области в последние годы создана целая система мер поддержки бизнеса, инвестирующего средства в модернизацию и создание новых производств. Это система региональных льгот по налогам на прибыль и имущество для определенных видов деятельности, гарантии и страхование. Предлагаемые условия могут представлять интерес для вьетнамского бизнеса.

Глава региона сегодня встретился с послом РФ в Социалистической Республике Вьетнам Константином Внуковым и Торговым представителем РФ в Социалистической Республике Вьетнам Вячеславом Хариновым.

В рамках рабочей поездки запланированы встречи Сергея Левченко с президентом Корпорации «TH GROUP» госпожой Тхай Хыонг по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства, с постоянным заместителем председателя Общества вьетнамо-российской дружбы господином Чинь Куок Кхань, председателем Народного комитета провинции Куангнинь господином Нгуен Дык Лонгом и с представителями комитетов провинции Куангнинь по вопросам сотрудничества в сфере экономики, промышленности, инвестиционных проектов, сельского хозяйства, туризма, посещение предприятия JSC Beer&Beverages Halong.