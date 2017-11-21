Бывший красноярский губернатор займется развитием Новосибирской области

«На одной из встреч с Виктором Александровичем я высказал ему предварительное предложение войти в новый состав совета по стратегическому планированию и принять участие в работе над новой стратегией развития региона. И предварительное подтверждение от Виктора Александровича я получил», — сказал Травников журналистам во вторник.

Врио губернатора надеется, что опытный управленец Толоконский сможет уделить достаточно времени для работы над этим важным документом развития региона. Травников добавил, что во время встреч с Толоконским получает большое количество полезной информации и важных советов. Новую стратегия развития Новосибирской области на 12 лет планируется разработать до конца 2018 года. Для этого будут привлечены общественники и эксперты, в том числе федеральные, пояснил глава региона.

Комментируя информацию о предложении мэра Новосибирска Анатолия Локтя Толоконскому работать в горадминистрации в качестве советника, Травников сказал, что относится к этому положительно.

«Потому что присутствие рядом с руководителем города такого опытного человека, хозяйственника, а Виктор Александрович долгие годы возглавлял и город, и регионы, это как минимум полезно для мэра Новосибирска», — сказал врио губернатора.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что пригласил бывшего губернатора Красноярского края и полпреда президента РФ в Сибири Виктора Толоконского на работу в администрацию города, но решение пока не принято.