Андрей Травников высказал отношение к ситуации в Бердске

Но руководитель региона не сторонник «публичной порки», а требует качественной работы и рассчитывает на конструктивный подход к проблемам со стороны общественности. Свое отношение к ситуации в Бердске врио губернатора высказал на пресс-конференции 21 ноября.

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«По поводу поездки в Бердск не нужно проводить никакие аналогии, она [19 ноября] планировалась заранее, — сообщил Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов. — В отношении моего общения с жителями улицы Спортивной скажу, что на самом деле эти жители были у меня на личном приеме. Я увидел, что собралась группа жителей, которая, очевидно, хотела пообщаться с руководителем региона, и просто подошел к ним, поговорил. К сожалению, не все люди смогли сдержать свои эмоции, и разговор получился бурный».

Далее руководитель региона рассказал о своем отношении к мэру Бердска: «Во-первых, все ждали какой то “публичной порки”, но я не сторонник устраивать популярные шоу. Руководству Бердска и самому мэру “досталось” в предыдущий визит с замминистра ЖКХ РФ. Я тогда достаточно четко обозначил свою позицию на совещании, которое мы проводили по итогам визита. Конечно, окончательная вина за срыв сроков реализации программы по благоустройству дворов лежит на мэре города. Я четко высказывался — затянули сроки. Поэтому не снимаю ответственности с руководства города за этот срыв, хотя нужно отметить, что он произошел в нескольких дворах. А всего ремонту подлежали 14 объектов, и большая часть из них была завершена в срок».

Андрей Травников обратил внимание и всех остальных участников ситуации в Бердске на эту проблему, так как изначально проект был не только хозяйственный, но и общественно-политический: «Общественное согласование программы проекта по Бердску в 2017 году так затянулось, что пришли к процедуре конкурсных процедур с подрядчиком чуть ли не осенью. Думаю, что здесь свою долю ответственности должны взять на себя и участники общественно-политической части этого проекта, то есть, те, кто участвовал в общественном обсуждении принятия этого решения. Кроме того, я высказал свое неудовольствие в адрес нашего регионального министерства ЖКХ и энергетики».

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Напомним, второго ноября Бердск с проверкой посетили замминистра ЖКХ и строительства РФ Андрей Чибис и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Руководители инспектировали качество реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» на территории города. Андрей Чибис тогда устроил публичный разнос мэру Евгению Шестернину. «Прокурорская проверка выяснит, как вы расходуете средства. Помимо того, что работа ведется безобразно, вы дискредитируете президентский проект», — заявил Андрей Чибис.