Дубровский поручил проверить готовность дорожников к зиме
В новом сезоне подрядчик увеличил количество дорожной техники.
В новом сезоне подрядчик увеличил количество дорожной техники.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил проверить готовность к зимнему содержанию дорог Южного Урала — по словам
«В связи с погодными условиями осложнилась ситуация на дорогах. Поручаю соответствующим службам провести контрольные мероприятия на опасных участках автодорог, посмотреть освещение, качество дорожного покрытия, наличие предупреждающих дорожных знаков и разметки», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
По словам Сергея Шаля, подрядчик привел в готовность к работе в зимний период все силы и средства: «В наличии 392 единицы дорожной техники. Из них 154 комбинированных дорожных машины, также в наличии автогрейдеры, шнекороторы, автомобили “Урал-Тройка”, бульдозеры и погрузчики. В прошлом году в наличии было 300 единиц специальной дорожной техники. Присутствие техники на дорогах зависит напрямую от погодных условий. К примеру, минувшей ночью ни в одной территории осадков не было, поэтому на региональных дорогах дежурили 25 машин. В ночь на 18 ноября в северных районах области наблюдался снег — дежурило 77 единиц техники», отчитался
Заготовлены противогололедные материалы — 40 кубометров пескосоляной смеси для дорог регионального значения. Дополнительно заготовлены 26 кубометров соли и около 300 кубометров песка. Запас пополняется постоянно в течение всего сезона. Базы с дорожной техникой и противогололедными материалами находятся в каждом муниципалитете Челябинской области.