Дубровский поручил проверить готовность дорожников к зиме

По словам Сергея Шаля, подрядчик привел в готовность к работе в зимний период все силы и средства: «В наличии 392 единицы дорожной техники. Из них 154 комбинированных дорожных машины, также в наличии автогрейдеры, шнекороторы, автомобили “Урал-Тройка”, бульдозеры и погрузчики. В прошлом году в наличии было 300 единиц специальной дорожной техники. Присутствие техники на дорогах зависит напрямую от погодных условий. К примеру, минувшей ночью ни в одной территории осадков не было, поэтому на региональных дорогах дежурили 25 машин. В ночь на 18 ноября в северных районах области наблюдался снег — дежурило 77 единиц техники», отчитался вице-губернатор.