Во Владивостоке открыли счёт претендентам на должность мэра

Источник: Восток Медиа

Первый комплект документов кандидата на участие в конкурсе на замещение должности главы Владивостока приняли в городской Думе. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информацию о том, что принят первый комплект документов, редакции подтвердили в Думе, не называя, впрочем, имя соискателя. Как мы сообщали ранее, прием заявок на конкурс начался 20 ноября и продлится до 4 декабря 2017 года. 13 декабря в пройдет первый этап конкурса, и 15 декабря — второй. Кандидатам предъявлен перечень требований, касающихся, главным образом, отсутствия серьезных «проблем с законом». Кроме того, к пакету документов необходимо приложить справку о доходах.

По неофициальной информации, первым комплект документов на конкурс на замещение должности главы города якобы предоставил юрист Никита Гиталенко. Ранее о своем намерении побороться за кресло мэра заявлял депутат Думы Владивостока представитель ЛДПР Василий Васильев, но документы на конкурс, насколько известно, он еще не подавал.