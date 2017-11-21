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10:42 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке открыли счёт претендентам на должность мэра

Городская Дума приняла первый комплект документов на конкурс.

Источник: Восток Медиа

Первый комплект документов кандидата на участие в конкурсе на замещение должности главы Владивостока приняли в городской Думе. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информацию о том, что принят первый комплект документов, редакции подтвердили в Думе, не называя, впрочем, имя соискателя. Как мы сообщали ранее, прием заявок на конкурс начался 20 ноября и продлится до 4 декабря 2017 года. 13 декабря в пройдет первый этап конкурса, и 15 декабря — второй. Кандидатам предъявлен перечень требований, касающихся, главным образом, отсутствия серьезных «проблем с законом». Кроме того, к пакету документов необходимо приложить справку о доходах.

По неофициальной информации, первым комплект документов на конкурс на замещение должности главы города якобы предоставил юрист Никита Гиталенко. Ранее о своем намерении побороться за кресло мэра заявлял депутат Думы Владивостока представитель ЛДПР Василий Васильев, но документы на конкурс, насколько известно, он еще не подавал.

Депутат Законодательного собрания Приморского края Дмитрий Новиков сказал, что думает на тему своего участия в конкурсе, но решения еще не принял. «У меня есть как конкурентные преимущества, так и недостатки» — уточнил он. Другой депутат ЗС ПК, Артем Самсонов, сообщил, что решение о кандидате на пост мэра Владивостока от КПРФ будет в ближайшее время принято на заседании бюро регионального отделения партии.

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