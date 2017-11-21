Горсовет завтра выберет мэра Омска

Завтра, 22 ноября, в Омском городском Совете состоится сразу два пленарных заседания.

Первое будет посвящено одному, но крайне важному вопросу — выбору мэра Омска. Перед депутатами с речью выступят кандидаты, отобранные конкурсной комиссией, после чего пройдет голосование за будущего градоначальника.

Напомним, в финал конкурса прошли министр экономики Омской области Оксана Фадина и глава Калачинского района Фридрих Мецлер. Данное заседание начнется в 10:00.

Следующее заседание стартует уже через полтора часа, в 11:30. На нем депутат рассмотрят 30 вопросов, в частности, касающиеся бюджета города.

Так, планируется принять одни из последних поправок в бюджет текущего года, увеличив его на 215 млн рублей, а также принять в первом чтении бюджет следующего года, основные параметры которого прошли обсуждение на всех профильных комитетах и публичных слушаниях.

Должна быть назначена дата публичных слушаний для внесения изменений в Правила благоустройства и принят ряд решений о муниципальной собственности — как о предоставлении ее в безвозмездное пользование, так и об управлении ею.

Кроме того, предполагается сразу во всех чтениях принять решение об увеличении интервала для пересадок в общественном транспорте по повременному проездному билету. Ранее депутаты одобрили, чтоб предоставляемый для осуществления пересадки промежуток был увеличен с 30 до 45 минут.