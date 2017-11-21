ОП РФ намерена подготовить 100 тыс. наблюдателей на выборы президента
По словам Валерия Фадеева, вопросы методической подготовки общественников будет решать специально созданная группа.
По словам Валерия Фадеева, вопросы методической подготовки общественников будет решать специально созданная группа.
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ намерена подготовить примерно 100 тыс. наблюдателей для участия в президентских выборах. Об этом журналистам сообщил во вторник секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
Для нас это большой вызов, потому что избирательных участков по стране 95 тыс., это значит, надо в ближайшее время будет подготовить порядка 100 тыс. наблюдателей.
По словам Фадеева, ОП РФ и Центризбирком создают рабочую группу, которая будет решать вопросы методической подготовки наблюдателей.
Во вторник ЦИК РФ и Российский фонд свободных выборов проводят всероссийскую конференцию «Наблюдение на выборах в РФ». В начале мероприятия Фадеев и председатель ЦИК Элла Памфилова подписали соглашение о сотрудничестве Центризбиркома и ОП РФ.
«В состав общественных палат входит большое количество представителей авторитетных, уважаемых организаций, которые своими конкретными делами завоевали и доверие, и признание, и любовь сообществ там, где они живут, со стороны граждан. Очень важно, чтобы общественные палаты саккумулировали общественные инициативы и собрали вокруг себя представителей всех общественных организаций, заинтересованных в наблюдении за выборами», — отметила Памфилова. «Есть такая потребность в обществе, и наша задача — совместными усилиями воплотить реальные, конкретные шаги по обучению тех, кто хочет стать наблюдателем», — подчеркнула она.
Участие общественников в наблюдении за выборами, по мнению главы ЦИК, позволит вывести всю избирательную систему на качественно новый уровень, повысить доверие к выборам, их прозрачность. «Мы будем обязательно помогать всем общественным организациям, у которых есть желание [участвовать в наблюдении за выборами], и методически, и организационно, чтобы этот процесс [наблюдения] был в масштабах всей страны», — заверила она.
Поправки в закон о выборах президента
В октябре в Госдуму был внесен проект поправок к закону «О выборах президента РФ». Они предусматривают, что Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ смогут назначать наблюдателей в избирательные комиссии. На прошлой неделе законопроект был принят Госдумой в первом чтении.
Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года. Официально избирательная кампания должна начаться в период с 7 по 17 декабря, после того, как выборы назначит Совет Федерации.