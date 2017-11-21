ОП РФ намерена подготовить 100 тыс. наблюдателей на выборы президента

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ намерена подготовить примерно 100 тыс. наблюдателей для участия в президентских выборах. Об этом журналистам сообщил во вторник секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

Для нас это большой вызов, потому что избирательных участков по стране 95 тыс., это значит, надо в ближайшее время будет подготовить порядка 100 тыс. наблюдателей. Валерий Фадеев Секретарь Общественной палаты

По словам Фадеева, ОП РФ и Центризбирком создают рабочую группу, которая будет решать вопросы методической подготовки наблюдателей.

Во вторник ЦИК РФ и Российский фонд свободных выборов проводят всероссийскую конференцию «Наблюдение на выборах в РФ». В начале мероприятия Фадеев и председатель ЦИК Элла Памфилова подписали соглашение о сотрудничестве Центризбиркома и ОП РФ.

«В состав общественных палат входит большое количество представителей авторитетных, уважаемых организаций, которые своими конкретными делами завоевали и доверие, и признание, и любовь сообществ там, где они живут, со стороны граждан. Очень важно, чтобы общественные палаты саккумулировали общественные инициативы и собрали вокруг себя представителей всех общественных организаций, заинтересованных в наблюдении за выборами», — отметила Памфилова. «Есть такая потребность в обществе, и наша задача — совместными усилиями воплотить реальные, конкретные шаги по обучению тех, кто хочет стать наблюдателем», — подчеркнула она.

Участие общественников в наблюдении за выборами, по мнению главы ЦИК, позволит вывести всю избирательную систему на качественно новый уровень, повысить доверие к выборам, их прозрачность. «Мы будем обязательно помогать всем общественным организациям, у которых есть желание [участвовать в наблюдении за выборами], и методически, и организационно, чтобы этот процесс [наблюдения] был в масштабах всей страны», — заверила она.

Поправки в закон о выборах президента

В октябре в Госдуму был внесен проект поправок к закону «О выборах президента РФ». Они предусматривают, что Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ смогут назначать наблюдателей в избирательные комиссии. На прошлой неделе законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года. Официально избирательная кампания должна начаться в период с 7 по 17 декабря, после того, как выборы назначит Совет Федерации.