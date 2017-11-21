Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Посетители приморского зоопарка напали на животных
В России могут ввести налог на смерть
Генпрокуратуру попросили проверить слова школьника в бундестаге
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Умер актер Виталий Шаповалов
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Эксперт: РФ и Китай готовятся к непредвиденным обстоятельствам
Теперь делить имущество при разводе будут иначе
Как Наталья Водянова выглядит с короткими волосами
Как прошел грандиозный показ Victoria's Secret в Шанхае (фото)
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12:08 (мск), источник: 36on.ru

Минприроды: Воронеж стал лидером экологического рейтинга

Сегодня, 21 ноября, Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало рейтинг экологического развития российских городов в 2016 году. В него вошли пять субъектов страны, в том числе и Воронеж.

Источник: РИА "Новости"

Документ был подготовлен Минприроды совместно с Общероссийским народным фронтом на основе данных, предоставленных властями всех российских городов. Эксперты оценивали усилия чиновников, направленные на обеспечение благоприятной окружающей среды и высокое качество жизни населения.

По мнению составителей рейтинга, лучшее экологическое развитие в прошлом году показали Воронеж, Казань, Набережные Челны, Вологда и Мегас.

— Данный рейтинг оценивает не только абсолютные показатели в сфере обращения с отходами, по выбросам в атмосферу, сбросам в водные объекты, но и эффективность природоохранного управления, — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Горожан приглашают на бесплатную лекцию, посвященную воронежской матрешке
Сечин в третий раз пропустит суд по делу Улюкаева
«Гринпис» потребовал расследовать «скрытую радиационную аварию»
Путин объявил о скором окончании военной операции России в Сирии
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина
Греф рассказал о роботизации в Сбербанке
В Госдуме пообещали не трогать Конституцию
Известного ведущего Чарли Роуза обвинили в домогательствах
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых Телеведущий поставил сына и дочь на горные лыжи.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь