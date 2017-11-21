Минприроды: Воронеж стал лидером экологического рейтинга

Документ был подготовлен Минприроды совместно с Общероссийским народным фронтом на основе данных, предоставленных властями всех российских городов. Эксперты оценивали усилия чиновников, направленные на обеспечение благоприятной окружающей среды и высокое качество жизни населения.
По мнению составителей рейтинга, лучшее экологическое развитие в прошлом году показали Воронеж, Казань, Набережные Челны, Вологда и Мегас.
— Данный рейтинг оценивает не только абсолютные показатели в сфере обращения с отходами, по выбросам в атмосферу, сбросам в водные объекты, но и эффективность природоохранного управления, — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.