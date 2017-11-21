Евросоюз ввел санкции против губернатора Севастополя

Как отмечается в документе, на своей должности он «работал на дальнейшую интеграцию незаконно присоединенного Крымского полуострова в Российскую Федерацию и таким образом ответственен за поддержку или проведение действий или политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».