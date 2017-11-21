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12:16 (мск), источник: РИА Новости

Евросоюз ввел санкции против губернатора Севастополя

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Евросоюз добавил губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в список лиц, в отношении которых введены санкции из-за ситуации на Украине, говорится в официальном журнале ЕС.

Источник: РИА Новости

Как отмечается в документе, на своей должности он «работал на дальнейшую интеграцию незаконно присоединенного Крымского полуострова в Российскую Федерацию и таким образом ответственен за поддержку или проведение действий или политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

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