Бурков заявил, что с детства связан с Омской областью

Омские гимназии № 19, № 115 и лицей № 64, а также многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117 входят в число лучших школ страны.

«Родом с омской земли директор моей родной школы Ольга Александровна Репина, ей 80 лет, и она по-прежнему руководит образовательным учреждением. Такая связь с омской землей у меня с детства», — рассказал Бурков.