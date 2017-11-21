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12:11 (мск), источник: СуперОмск

Бурков заявил, что с детства связан с Омской областью

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков встретился с директорами ведущих школ региона.

Источник: РИА "Новости"

Омские гимназии № 19, № 115 и лицей № 64, а также многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117 входят в число лучших школ страны.

«Родом с омской земли директор моей родной школы Ольга Александровна Репина, ей 80 лет, и она по-прежнему руководит образовательным учреждением. Такая связь с омской землей у меня с детства», — рассказал Бурков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Александр Бурков родился в городе Кушва Свердловской области. 9 октября после отставки второго губернатора Омской области Виктора Назарова он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

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