Лед тронулся: Узбекистан и Таджикистан положат конец спорам о границе

Источник: Sputnik

Урегулирования этого вопроса стороны пытались достичь еще в мае, однако тогда некоторые позиции так и остались незакрытыми.

Положительных решений ожидают от этой встречи все — соседи, эксперты, а главное — граждане Таджикистана и Узбекистана, которые, по словам аналитиков, нуждаются в повышении уровня жизни.

«В решении пограничной проблемы надо исходить из принципов целесообразности, а они состоят в том, чтобы повысить уровень жизни людей. А эта проблема не может быть решена в условиях постоянной конфронтации с соседними государствами. Поэтому нынешняя встреча действительно может продвинуть вперед процесс демакрации границы, каких-то очень принципиальных обстоятельств, которые бы мешали этим соглашениям, не существует», — заявил в интервью Sputnik Таджикистан историк, политолог, главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов.

В действительности приграничные споры Таджикистан и Узбекистан ведут уже давно: еще в начале 1990-х страны сильно «поссорились» на этой почве, и, обидевшись друг на друга, прекратили авиасообщение, тогда был разрушен и приграничный участок железной дороги. Изредка на границе была слышна стрельба, а однажды Узбекистан даже заминировал часть территории.

Казалось бы, все эти проблемы можно было бы списать на власти СССР. В то время они действительно отдавали отдельные территории для хозяйственного ведения соседним республикам, но цели создать трудности у них не было: эксперты утверждают, что такая версия не имеет оснований.

«Версия же о том, что это большевики “нарезали” госграницы Центральной Азии таким образом, чтобы по примеру британских колонизаторов создать некие проблемы, не выдерживает критики. Оптимально определить границы было весьма сложно, тем более, что большевики руководствовались следующими принципами: организовать новое государственное образование таким образом, чтобы в центре находился развитый промышленный город, вовсе не считаясь с национальным вопросом», — говорит Куртов.

В общем, с момента начала этих споров прошло более 20 лет и сейчас речи уже не идет об аннексии территорий и передачи друг другу крупных центров на основе исторических воспоминаний. Естественно, такой сложный процесс не мог решиться за пару лет, полагают аналитики. По их словам, это может быть связано с двумя моментами: нежеланием обеих сторон поступаться национальными интересами и стереотипами мышления, которые были навеяны постсоветским периодом, когда соседнее государство представлялось, как страна, которая «портит экологию».

Таджикские пограничники охраняют границу. Тем не менее, вопросы государственных границ пора решать и для этого у Таджикистана и Узбекистана сейчас есть силы и ресурсы.

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«Сейчас есть тренд на улучшение отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. Конечно, никто не отменял, например, водно-энергетическую проблему, но говоря о границах, стоит отметить, что для Таджикистана особый интерес представляет использование железной дороги через Узбекистан, особенно учитывая то, что республика находится фактически “в тупике” региона. Я не очень понимаю, как можно обойти Узбекистан, если говорить о развитии Таджикистана», — считает директор Института СНГ Владимир Евсеев.

В действительности не сложно заметить, как государства пересматривают позиции по многим вопросам: возобновляют авиасообщение, высказывают намерение возобновить закупки природного газа, а МВД двух стран подписывают протокол о сотрудничестве. А значит можно надеется, что добрососедские отношения будут крепнуть и вопрос с границей тоже будет решен.

«Все проблемы, которые есть сейчас между Таджикистаном и Узбекистаном преодолимы. Граница — это не Великая Китайская стена, построенная для разделения двух стран, это — та линия, которая должна сближать народы», — отмечает Куртов.