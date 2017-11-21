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16:54 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов и Степашин договорились развивать книжное дело в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Совет министров Республики Крым и Российский книжный союз подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания документа состоялась во вторник в Совмине РК.

Документ подписали глава Крыма Сергей Аксенов и президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

Соглашение направлено на развитие книжного дела на территории Республики Крым.

В частности, документом предусмотрена реализация совместных программ и проектов, направленных на поддержку и сохранение самобытной культуры народов Российской Федерации и содействие формированию единого информационного пространства на территории страны, обеспечивающего всем гражданам РФ доступ к книжной продукции.

Кроме того, соглашение призвано содействовать развитию инфраструктуры чтения и продвижению чтения на территории РК.

По словам Сергея Аксенова, подписание соглашения с РКС и партнерстве и развитии книжного дела на полуострове является важным событием в культурной жизни Крыма.

Он подчеркнул, что РКС проводит большую работу по внедрению новых принципов и стандартов современной образовательной среды, способствует социально-культурному развитию людей, прежде всего, молодежи.

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