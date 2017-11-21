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16:51 (мск), источник: Noi.md

Молдаванка получила руководящую должность в европейской организации

Молдаванка Александрина Робу избрана председателем Комитет по делам женщин-предпринимателей в Европейском союзе молодых предпринимателей (JEUNE).

Источник: Noi.md

18 ноября Европейский союз молодых предпринимателей выбрал новое руководство на 2017−2020 гг. в Будапеште. Впервые в руководство крупнейшей организации молодых предпринимателей в Европе был выбрана молдаванка. Лоббистка и представитель нескольких молдавских молодежных организаций в Брюсселе Александрина Робу будет представлять Молдову на посту председателя Комитета по делам женщин-предпринимателей.

Понимая важную роль женщин в развитии предпринимательской среды как на национальном, так и на европейском уровне, Александрина Робу предложила создать Комитет по женскому предпринимательству в самой крупной европейской ассоциации молодежных предпринимателей ЕС, позже ее выбрали председателем созданного Комитета. Новая структура направлена ​​на укрепление европейской сети женщин-предпринимателей на всем европейском континенте.

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