Молдаванка получила руководящую должность в европейской организации

18 ноября Европейский союз молодых предпринимателей выбрал новое руководство на 2017−2020 гг. в Будапеште. Впервые в руководство крупнейшей организации молодых предпринимателей в Европе был выбрана молдаванка. Лоббистка и представитель нескольких молдавских молодежных организаций в Брюсселе Александрина Робу будет представлять Молдову на посту председателя Комитета по делам женщин-предпринимателей.

Понимая важную роль женщин в развитии предпринимательской среды как на национальном, так и на европейском уровне, Александрина Робу предложила создать Комитет по женскому предпринимательству в самой крупной европейской ассоциации молодежных предпринимателей ЕС, позже ее выбрали председателем созданного Комитета. Новая структура направлена ​​на укрепление европейской сети женщин-предпринимателей на всем европейском континенте.