Тирасполь выступил за сближение с Кишиневом по нескольким вопросам

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья предложил сближать позиции с правым берегом Днестра по социальным вопросам, а также экономики и культуры. Такое предложение прозвучало в рамках выступления приднестровского лидера на круглом столе «Политико-правовые основы международного признания независимости Приднестровья», который прошел в Федеральной палате адвокатов РФ, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

«Я всегда обращаюсь к молдавским коллегам со следующим: если на сегодняшний день мы не готовы вести политический диалог, давайте лучше сближать свои позиции по экономическим, гуманитарным, культурным вопросам. Простые люди этого ждут. И мы идем в этом направлении», — подчеркнул он.

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Красносельский напомнил, что недавно был открыт мост через реку Днестр, который после боевых действий был закрыт в течение 25 лет.

«Мы решаем вопросы телекоммуникаций, вопрос номерных знаков, вопрос железнодорожного сообщения, вопрос школ, вопрос совместного землепользования и так далее, и так далее. И это прекрасно», — отметил он.

По словам приднестровского лидера, Приднестровье идет по пути реформирования своей экономики, уменьшая налоговое бремя на местных налогоплательщиков.

«У нас существует экспорт в 70 стран мира: 35% составляет экспорт в Европейский Союз, 12−13% экспортируется в Российскую Федерацию, примерно столько же в Украину, до 40% — в соседнюю Молдову (это благодаря электроэнергии). Но мы не энергетический придаток, мы экспортируем готовый продукт», — заметил Красносельский.

Как он отметил, Приднестровье очень близко к самодостаточности, но региону необходима помощь и, как он считает, обратиться за поддержкой возможно только к гаранту, к союзнику — Российской Федерации.