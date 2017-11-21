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19:29 (мск), источник: Sputnik.by

МНС не знает, сколько потрачено на исполнение декрета № 3

Дополнительно налоговым инспекторам зарплату не платили, а почтовые траты на отправление «тунеядцам» «писем счастья» шли в общей статье расходов на почтовую связь.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Министерство по налогам и сборам не смогло дать четкого ответа на запрос депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анны Канопацкой о том, сколько составили расходы на исполнение декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Декрет № 3 был подписан Лукашенко в апреле 2015 года и распространил свое действие на отношения, возникшие с начала того года. Он предусматривает, что лица, не участвовавшие в финансировании госрасходов более 183 дней в году, должны уплатить социальный налог в размере 20 базовых величин. На протяжении 2016 года и в первые два месяца 2017 года МНС рассылало лицам, признанным плательщиками сбора и включенным в созданную при участии ведомства базу, уведомления. Кроме того, после принятия поправок в декрет сотрудники МНС вели прием граждан, которые получили льготы по уплате соцсбора, и работали над тем, чтобы вернуть перечисленные средства тем, кто в 2017 году устроился на работу.

Как отметила на своей странице в Facebook депутат Канопацкая, «министерство по налогам и сборам не смогло дать данные о размере расходов, связанных с обслуживанием тунеядского декрета № 3, потому что… просто не учитывало их отдельно, сославшись на общие разделы расходной части республиканского бюджета».

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На своей страничке парламентарий привела фотографию ответа из МНС, где указывается также, что работники налоговых органов не получали дополнительную оплату за работу, связанную с исполнением положений декрета.

Кроме того, там отмечается, что почтовые расходы, связанные с направлением плательщикам сбора уведомлений об оплате МНС осуществляло в рамках расходов, предусмотренных в республиканском бюджете на услуги связи для органов госуправления.

Между тем, обращает внимание Канопацкая, «только рассылка 400 000 заказных писем с уведомлением «тунеядцам» стоит 1 миллион.296 тысяч рублей (около 648 тысяч долларов).

Депутат также подчеркивает, что в настоящее время государство, используя бюджетные средства, возвращают некоторым гражданам уплаченные суммы.

«Это все, что нужно знать о том, как распределяются и тратятся наши с вами деньги, собранные в виде различных налогов и сборов, которые могли пойти, например, в “дырявый” фонд социальной защиты, на развитие здравоохранения или образования», — отмечает парламентарий.

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