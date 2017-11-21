МНС не знает, сколько потрачено на исполнение декрета № 3

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Министерство по налогам и сборам не смогло дать четкого ответа на запрос депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анны Канопацкой о том, сколько составили расходы на исполнение декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Декрет № 3 был подписан Лукашенко в апреле 2015 года и распространил свое действие на отношения, возникшие с начала того года. Он предусматривает, что лица, не участвовавшие в финансировании госрасходов более 183 дней в году, должны уплатить социальный налог в размере 20 базовых величин. На протяжении 2016 года и в первые два месяца 2017 года МНС рассылало лицам, признанным плательщиками сбора и включенным в созданную при участии ведомства базу, уведомления. Кроме того, после принятия поправок в декрет сотрудники МНС вели прием граждан, которые получили льготы по уплате соцсбора, и работали над тем, чтобы вернуть перечисленные средства тем, кто в 2017 году устроился на работу.

Как отметила на своей странице в Facebook депутат Канопацкая, «министерство по налогам и сборам не смогло дать данные о размере расходов, связанных с обслуживанием тунеядского декрета № 3, потому что… просто не учитывало их отдельно, сославшись на общие разделы расходной части республиканского бюджета».

На своей страничке парламентарий привела фотографию ответа из МНС, где указывается также, что работники налоговых органов не получали дополнительную оплату за работу, связанную с исполнением положений декрета.

Кроме того, там отмечается, что почтовые расходы, связанные с направлением плательщикам сбора уведомлений об оплате МНС осуществляло в рамках расходов, предусмотренных в республиканском бюджете на услуги связи для органов госуправления.

Между тем, обращает внимание Канопацкая, «только рассылка 400 000 заказных писем с уведомлением «тунеядцам» стоит 1 миллион.296 тысяч рублей (около 648 тысяч долларов).

Депутат также подчеркивает, что в настоящее время государство, используя бюджетные средства, возвращают некоторым гражданам уплаченные суммы.