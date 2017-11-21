МИД о высылке дипломата из Украины: это недружественный шаг Киева
В белорусском внешнеполитическом ведомстве полагают, что у Украины не было оснований высылать белорусского дипломата.
В белорусском внешнеполитическом ведомстве полагают, что у Украины не было оснований высылать белорусского дипломата.
МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси считает высылку из Украины белорусского дипломата недружественным шагом Киева по отношению к республике, заявил во вторник заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.
Во вторник стало известно, что Украина в ответ на объявление в Беларуси персоной
«Расцениваем решение о высылке дипломата посольства Беларуси в Украине как абсолютно безосновательное», — цитирует
Представитель белорусского внешнеполитического ведомства также отметил, что данный шаг Киева по отношению к республике является недружественным.
Напряженность в дипломатических отношениях Беларуси и Украины возникла после задержания в республике корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко, который, по мнению КГБ, осуществлял в республике разведывательную деятельность. В комитете также заявили, что координировал действия Шаройко сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, который в Беларуси находился в качестве советника посольства. Впоследствии Скворцов был выслан из Беларуси за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, и объявлен в республике персоной