МИД о высылке дипломата из Украины: это недружественный шаг Киева

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси считает высылку из Украины белорусского дипломата недружественным шагом Киева по отношению к республике, заявил во вторник заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.

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Во вторник стало известно, что Украина в ответ на объявление в Беларуси персоной нон-града советника украинского посольства в Минске выслала из страны первого советника посольства Беларуси в Киеве.

«Расцениваем решение о высылке дипломата посольства Беларуси в Украине как абсолютно безосновательное», — цитирует пресс-служба МИД слова Шупляка.

Представитель белорусского внешнеполитического ведомства также отметил, что данный шаг Киева по отношению к республике является недружественным.