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20:00 (мск), источник: Sputnik.by

МИД о высылке дипломата из Украины: это недружественный шаг Киева

В белорусском внешнеполитическом ведомстве полагают, что у Украины не было оснований высылать белорусского дипломата.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси считает высылку из Украины белорусского дипломата недружественным шагом Киева по отношению к республике, заявил во вторник заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.

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Во вторник стало известно, что Украина в ответ на объявление в Беларуси персоной нон-града советника украинского посольства в Минске выслала из страны первого советника посольства Беларуси в Киеве.

«Расцениваем решение о высылке дипломата посольства Беларуси в Украине как абсолютно безосновательное», — цитирует пресс-служба МИД слова Шупляка.

Представитель белорусского внешнеполитического ведомства также отметил, что данный шаг Киева по отношению к республике является недружественным.

Напряженность в дипломатических отношениях Беларуси и Украины возникла после задержания в республике корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко, который, по мнению КГБ, осуществлял в республике разведывательную деятельность. В комитете также заявили, что координировал действия Шаройко сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, который в Беларуси находился в качестве советника посольства. Впоследствии Скворцов был выслан из Беларуси за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, и объявлен в республике персоной нон-грата.

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