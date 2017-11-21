Кадровые перестановки в кабмине Молдовы: новые назначения и отставки
Новые изменения в составе правительства Республики Молдова: кого отправили отставку, а кого повысили.
Новые изменения в составе правительства Республики Молдова: кого отправили отставку, а кого повысили.
КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Члены кабинета министров Молдовы на очередном заседании правительства во вторник утвердили кадровые перестановки.
Так, по предложению министерства иностранных дел и европейской интеграции посол Молдовы во Франции Эмил Друк назначен дипломатическим представителем республики в Княжестве Монако с резиденцией в Париже.
На заседании правительства было принято решение освободить с должности
Кроме того, с поста заместителя директора Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова освобожден Корнелиу Жалоба в связи с истечением срока полномочий. На эту должность сроком на четыре года назначен Андрей Мунтян.