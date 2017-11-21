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20:02 (мск), источник: Sputnik.md

Кадровые перестановки в кабмине Молдовы: новые назначения и отставки

Новые изменения в составе правительства Республики Молдова: кого отправили отставку, а кого повысили.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Члены кабинета министров Молдовы на очередном заседании правительства во вторник утвердили кадровые перестановки.

Так, по предложению министерства иностранных дел и европейской интеграции посол Молдовы во Франции Эмил Друк назначен дипломатическим представителем республики в Княжестве Монако с резиденцией в Париже.

На заседании правительства было принято решение освободить с должности вице-министра финансов Мария Кэрэуш. Ранее чиновница попала в скандал. Кэрэуш задержали 6 октября по делу, связанному с коррупцией. А 9 октября ее поместили под 30-дневный предварительный арест.

Кроме того, с поста заместителя директора Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова освобожден Корнелиу Жалоба в связи с истечением срока полномочий. На эту должность сроком на четыре года назначен Андрей Мунтян.

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