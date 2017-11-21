Додон рассказал, кому невыгодна реинтеграция Молдовы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Лидер Республики Молдова Игорь Додон в ходе прямой линии в социальной сети «Одноклассники» заявил, что есть несколько категорий граждан, кто не хочет приднестровского урегулирования.

«Невыгодно решить приднестровскую проблему унионистам, тем представителям Запада, кто хочет, чтобы Молдова вошла в НАТО. Это невыгодно некоторым политическим бизнес-кругам на обоих берегах Днестра, которые хотя сохранить то, что имеют», — сказал Додон.

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Глава государства подчеркнул, что «продвинуться в решении приднестровской проблемы можно, если в руководстве Молдовы будет единая позиция про нейтралитет, государственность, а в парламенте — промолдавское большинство».

«Объединение страны означает принятие новой Конституции. Мы должны будем договориться по основным параметрам, затем вместе разработать новую Конституцию, которую выставить на референдум, организованный на обоих берегах Днестра», — сказал Додон.

Он также выразил уверенность, что в Молдове в результате парламентских выборов сформируется промолдавское большинство.

В понедельник в правительстве Молдовы сообщили, что позиция об особом статусе Приднестровья в реинтегрированной Молдове будет представлена в ближайшее время. Документ находится в процессе консультации.