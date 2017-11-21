Додон рассказал, кому невыгодна реинтеграция Молдовы
Президент Молдовы в ходе прямой линии рассказал, кто не хочет воссоединения двух берегов Днестра.
Президент Молдовы в ходе прямой линии рассказал, кто не хочет воссоединения двух берегов Днестра.
КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Лидер Республики Молдова Игорь Додон в ходе прямой линии в социальной сети «Одноклассники» заявил, что есть несколько категорий граждан, кто не хочет приднестровского урегулирования.
«Невыгодно решить приднестровскую проблему унионистам, тем представителям Запада, кто хочет, чтобы Молдова вошла в НАТО. Это невыгодно некоторым политическим
Глава государства подчеркнул, что «продвинуться в решении приднестровской проблемы можно, если в руководстве Молдовы будет единая позиция про нейтралитет, государственность, а в парламенте — промолдавское большинство».
«Объединение страны означает принятие новой Конституции. Мы должны будем договориться по основным параметрам, затем вместе разработать новую Конституцию, которую выставить на референдум, организованный на обоих берегах Днестра», — сказал Додон.
Он также выразил уверенность, что в Молдове в результате парламентских выборов сформируется промолдавское большинство.
В понедельник в правительстве Молдовы сообщили, что позиция об особом статусе Приднестровья в реинтегрированной Молдове будет представлена в ближайшее время. Документ находится в процессе консультации.
Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» состоится