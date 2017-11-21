Раскрыты подробности переговоров Путина и Трампа

Источник: РИА "Новости"

Как говорится, Путин «подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию» в Сирии на основе достигнутых договоренностей в Астане и положений Совместного заявления глав России и США от 11 ноября.

Путин и Трамп подтвердили приверженность принципам сохранения территориальной целостности Сирии и решения конфликта путем максимального вовлечения в переговоры противоборствующих сторон.

Также российский лидер рассказал своему американскому коллеге о состоявшейся 20 ноября своей встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Помимо Сирии главы государств обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане. При обсуждении украинского кризиса стороны подтвердили необходимость выполнения минских соглашений.