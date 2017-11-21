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22:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты подробности переговоров Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Основной темой стал вопрос урегулирования сирийского конфликта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Как говорится, Путин «подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию» в Сирии на основе достигнутых договоренностей в Астане и положений Совместного заявления глав России и США от 11 ноября.

Путин и Трамп подтвердили приверженность принципам сохранения территориальной целостности Сирии и решения конфликта путем максимального вовлечения в переговоры противоборствующих сторон.

Также российский лидер рассказал своему американскому коллеге о состоявшейся 20 ноября своей встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Помимо Сирии главы государств обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане. При обсуждении украинского кризиса стороны подтвердили необходимость выполнения минских соглашений.

10 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества Путин и Трамп встретились лично. Российский президент сообщил журналистам, что в основном обсуждались темы саммита, а также удалось согласовать заявление по Сирии. При этом Путин отметил, что отношения Вашингтона и Москвы пока не вышли из состояния кризиса.

Асад поблагодарил Путина и российский народ за помощь в борьбе с терроризмом
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18:42 (мск)© Ньюстюб
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