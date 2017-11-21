США ввели санкции против работающей в России компании из-за КНДР

В список за связи с КНДР было внесено одно физлицо (гражданин Китая) и 13 юридических лиц, некоторые из которых зарегистрированы на территории КНР. Также одна компания, Nam Nam General Corporation, работала на территории России, Польши, Китая и Северной Кореи.

В санкционный список попали и 20 судов, ходящих под флагом КНДР.

Ранее, 12 ноября, президент США Дональд Трамп рассказал о планах Китая ужесточить санкции в отношении Северной Кореи. По его словам, об этом ему на личной встрече рассказал китайский лидер Си Цзиньпин. Встречу с Си Цзиньпином в свете обсуждения проблемы КНДР Дональд Трамп назвал «продуктивной».