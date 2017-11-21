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21 ноября, источник: РБК

США ввели санкции против работающей в России компании из-за КНДР

США внесли в список санкций, связанных с КНДР, новых физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минфина.

В список за связи с КНДР было внесено одно физлицо (гражданин Китая) и 13 юридических лиц, некоторые из которых зарегистрированы на территории КНР. Также одна компания, Nam Nam General Corporation, работала на территории России, Польши, Китая и Северной Кореи.

В санкционный список попали и 20 судов, ходящих под флагом КНДР.

Ранее, 12 ноября, президент США Дональд Трамп рассказал о планах Китая ужесточить санкции в отношении Северной Кореи. По его словам, об этом ему на личной встрече рассказал китайский лидер Си Цзиньпин. Встречу с Си Цзиньпином в свете обсуждения проблемы КНДР Дональд Трамп назвал «продуктивной».

В начале ноября о расширении санкций в отношении КНДР объявила Япония. В число замороженных по решению японского правительства попали активы, связанные с Китаем, Россией, ОАЭ и Ливией.

Дональд Трамп предлагает КНДР мир через силу
Во время загрузки произошла ошибка.
8 ноября© Ньюстюб
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