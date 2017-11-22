Индустриальный район Хабаровска досрочно выполнил план по осеннему призыву

«Никаких проблем нет, работа идет в обычном режиме. В каждом районе нужно призвать определенное число молодых людей. Первым и пока единственным, кто справился со своей задачей досрочно, стал Индустриальный район. Там набраны все из плановых 165 человек», — рассказал главный специалист городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Семен Панюшкин.

По его словам, призывники пока не подавали обращения на прохождение альтернативной гражданской службы.

«Да это и понятно, ведь ситуация в армии изменилась, условия стали гораздо комфортнее. Плюс срок службы сокращен до года. Тем не менее, так называемые бегунки еще встречаются», — добавил Семен Панюшкин.

Сейчас военкоматы разыскивают 50 хабаровчан, не желающих служить в армии.