Александр Галушка выступит в Совете Федерации с докладом о работе ведомства

22 ноября в 11.00 по московскому времени на сайте минвостокразвития России начнется онлайн-трансляция «правительственного часа» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в рамках которого министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка выступит с докладом о работе ведомства, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока расскажет об итогах работы ведомства за 2017 год и приоритетных задачах по опережающему развитию Дальнего Востока России. В частности, речь пойдёт о демографической ситуации в макрорегионе, развитии социальной сферы на Дальнем Востоке, формировании благоприятного инвестиционного климата, в том числе создании сети территорий опережающего развития и свободных портов, инфраструктурной и финансовой поддержке инвестиционных проектов. Внимание будет уделено реализации программы «Дальневосточный гектар» и созданию «дальневосточных разделов» в госпрограммах и инвестпрограммах госкомпаний.