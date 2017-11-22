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03:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Александр Галушка выступит в Совете Федерации с докладом о работе ведомства

На сайте минвостокразвития пройдет онлайн-трансляция выступления.

Хабаровск, 22 ноября, AmurMedia.

22 ноября в 11.00 по московскому времени на сайте минвостокразвития России начнется онлайн-трансляция «правительственного часа» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в рамках которого министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка выступит с докладом о работе ведомства, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока расскажет об итогах работы ведомства за 2017 год и приоритетных задачах по опережающему развитию Дальнего Востока России. В частности, речь пойдёт о демографической ситуации в макрорегионе, развитии социальной сферы на Дальнем Востоке, формировании благоприятного инвестиционного климата, в том числе создании сети территорий опережающего развития и свободных портов, инфраструктурной и финансовой поддержке инвестиционных проектов. Внимание будет уделено реализации программы «Дальневосточный гектар» и созданию «дальневосточных разделов» в госпрограммах и инвестпрограммах госкомпаний.

Отдельно глава минвостокразвития России проинформирует парламентариев о планах законотворческой работы на 2018 год.

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