Александр Галушка выступит в Совете Федерации с докладом о работе ведомства
На сайте минвостокразвития пройдет
На сайте минвостокразвития пройдет
Хабаровск, 22 ноября, AmurMedia.
22 ноября в 11.00 по московскому времени на сайте минвостокразвития России начнется
Министр РФ по развитию Дальнего Востока расскажет об итогах работы ведомства за 2017 год и приоритетных задачах по опережающему развитию Дальнего Востока России. В частности, речь пойдёт о демографической ситуации в макрорегионе, развитии социальной сферы на Дальнем Востоке, формировании благоприятного инвестиционного климата, в том числе создании сети территорий опережающего развития и свободных портов, инфраструктурной и финансовой поддержке инвестиционных проектов. Внимание будет уделено реализации программы «Дальневосточный гектар» и созданию «дальневосточных разделов» в госпрограммах и инвестпрограммах госкомпаний.
Отдельно глава минвостокразвития России проинформирует парламентариев о планах законотворческой работы на 2018 год.