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03:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Тарасенко не даст рыболовам «беспределить» в акватории Приморья

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провёл рабочую встречу с руководителем Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Альтаиром Тюменевым. Стороны обсудили вопросы охраны морской акватории края и контроль за добычей рыбы и аквакультуры, сообщили Deita. ru в краевой администрации. Андрей Тарасенко поинтересовался, достаточно…

Источник: ДЕЙТА

Андрей Тарасенко поинтересовался, достаточно ли в распоряжении морского управления плавсредств, чтобы обеспечивать порядок. Руководитель ТМУ сообщил, что сегодня у них есть катер «Беркут» и моторная лодка, но в ближайшие годы планируется наращивание количества плавсредств.

Альтаир Тюменев рассказал главе региона, что управление активно работает с морскими портами Приморья, мониторит вредное воздействие на акватории со стороны судов.

Врио Губернатора подчеркнул, что необходимо строго следить за тем, куда суда сбрасывают загрязненные воды с судов, чтобы отходы не попадали в акваторию. Альтаир Тюменев сообщил, что управление достаточно плотно занимается этим вопросом, особенно в портах Владивосток, Находка и Восточный.

«У нас есть ряд вопросов, насколько профессионально собираются льяльные воды и куда их сбрасывают уполномоченные на это компании. Занимаемся этим направлением», — сообщил руководитель управления.

Глава региона отметил, что готов включиться в эту работу и привлечь к решению этих вопросов профильные министерства и ведомства.

«В портах Северо-Запада, на Балтике, в Мурманске с этим навели порядок. Нужно навести его и в Приморье. Система сбора вод должна работать как часы», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Он акцентировал внимание на вопросах контроля за добычей аквакультуры, в частности трепанга.

«Предприятия аквакультуры должны лучше защищаться от браконьеров. У нас есть целые банды, которые занимаются незаконным промыслом. Необходимо ужесточать ответственность за незаконную добычу», — заявил Андрей Тарасенко.

Врио Губернатора также поднял вопрос о контроле за ловлей рыб. Так, он отметил, что сегодня приморские суда, получающий в крае разрешение на ловлю, ведут добычу в акватории российской экономической зоны, при этом выходя на промысел не из приморских портов.

«Если они выходят с нашими разрешениями, к примеру, из Пусана, кто их досматривает? А ведь на борту должны быть только разрешённые орудия лова. Кто это контролирует? Займитесь этим вопросом», — акцентировал внимание глава региона.

Альтаир Тюменев ответил, что этот вопрос управление держит на контроле и ведет соответствующую работу с профильными ведомствами.

«У нас есть соглашение с Пограничным управлением о том, чтобы наши инспекторы входили в состав досмотровых групп на рыболовных судах. Сейчас условия проходят окончательное согласование. Этот вопрос действительно очень важный», — отметил руководитель Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.

Напомним, 2017 год по указу президента Владимира Путина объявлен в России годом экологии. Вопросам охраны окружающей среды, сохранению и восполнению биоресурсов уделяется особое внимание. В плане основных мероприятий Года экологии — направления особо охраняемых природных территорий и животного мира, леса, воды, атмосферного воздуха, отходов, экологического образования и просвещения. В реализации этих мероприятий в Приморье активное участие принимают жители края, а также общественные организации и представители бизнеса.

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