Глава Минприроды России поговорил с китайским коллегой о дыме в Хабаровском крае

Источник: Губерния онлайн

Глава министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской обсудил с министром окружающей среды КНР Ли Ганьцзе проблему задымления воздуха в приграничных территориях. Об этом говорится в письме, которое Сергей Донской направил губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту. Текст документа появился на сайте регионального минприроды, сообщает портал «Губерния».

Встреча двух министров прошла в Пекине 31 октября. На ней Сергей Донской отметил, что сельхозпалы и выжигание травы в провинции Хэйлунцзян приводят к задымлению воздуха в Хабаровском крае.

«Министр Ли Ганьцзе сообщил, что данный вопрос для китайской стороны также является актуальным и находится на контроле министерства [окружающей среды КНР], а также заверил, что даст соответствующие поручения руководству провинции Хэйлунцзян для принятия мер по недопущению и прекращению сельхозпалов», — рассказал министр природных ресурсов и экологии России в письме губернатору края.