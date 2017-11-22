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04:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Глава Минприроды России поговорил с китайским коллегой о дыме в Хабаровском крае

Министр окружающей среды КНР пообещал дать поручения властям провинции Хэйлунцзян.

Источник: Губерния онлайн

Глава министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской обсудил с министром окружающей среды КНР Ли Ганьцзе проблему задымления воздуха в приграничных территориях. Об этом говорится в письме, которое Сергей Донской направил губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту. Текст документа появился на сайте регионального минприроды, сообщает портал «Губерния».

Встреча двух министров прошла в Пекине 31 октября. На ней Сергей Донской отметил, что сельхозпалы и выжигание травы в провинции Хэйлунцзян приводят к задымлению воздуха в Хабаровском крае.

«Министр Ли Ганьцзе сообщил, что данный вопрос для китайской стороны также является актуальным и находится на контроле министерства [окружающей среды КНР], а также заверил, что даст соответствующие поручения руководству провинции Хэйлунцзян для принятия мер по недопущению и прекращению сельхозпалов», — рассказал министр природных ресурсов и экологии России в письме губернатору края.

Напомним, в конце октября Вячеслав Шпорт направил телеграммы в МЧС и в минприроды России с просьбой повлиять на власти китайской провинции Хэйлунцзян, где каждый день возникали новые пожары.

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