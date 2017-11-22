В Приморье прибыли турецкие бизнесмены
Администрация края представила бизнесменам в качестве объектов капиталовложений отель делового типа на Корабельной Набережной и
Администрация края представила бизнесменам в качестве объектов капиталовложений отель делового типа на Корабельной Набережной и
Заместитель главы региона представил им в качестве объекта капиталовложений два недостроенных гостиничных комплекса класса «пять звёзд»: отель делового типа на Корабельной Набережной и
«Объекты начинали строиться под брендом “Хаятт”, но сегодня одна из гостиниц — на мысе Бурном, может быть достроена и передана другому оператору. Оба здания в высокой степени готовности, есть тепловой контур. Заказчик — АО “Наш дом Приморье” со стопроцентным участием администрации края», — сообщил
Он проинформировал турецких бизнесменов о предлагаемых вариантах сотрудничества.
По гостинице на мысе Бурном возможен полный выкуп объекта согласно проведённой оценке. В этом случае приобретатель сам достраивает гостиницу в соответствии с собственной концепцией. Второй вариант — создание совместного с администрацией края в лице АО «НДП» акционерного общества при этом контрольный пакет акций принадлежит Приморскому краю. Этот вариант предлагается и для гостиницы на Корабельной Набережной.
Алексей Немков отметил, что оба предложения являются взаимовыгодными.
«Во Владивостоке до сих пор нет пятизвёздочных отелей, но при этом есть большая потребность. У вас есть шанс стать первыми в этой сфере. По обоим объектам есть
Потенциальные инвесторы в сопровождении руководства АО «НДП» посетили обе строящиеся гостиницы и взяли
Турецкие бизнесмены будут работать в Приморском крае неделю. В планах делегации — переговоры с руководством администрации края по таким направлениям, как промышленность, транспортные перевозки, строительство, сельхозпроизводство, экология.