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04:31 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье прибыли турецкие бизнесмены

Администрация края представила бизнесменам в качестве объектов капиталовложений отель делового типа на Корабельной Набережной и спа-отель на мысе Бурный.

Вице-губернатор Приморского края Алексей Немков встретился с бизнесменами из Турецкой Республики, прибывшими в Приморский край для оценки инвестиционного потенциала региона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Заместитель главы региона представил им в качестве объекта капиталовложений два недостроенных гостиничных комплекса класса «пять звёзд»: отель делового типа на Корабельной Набережной и спа-отель на мысе Бурный.

«Объекты начинали строиться под брендом “Хаятт”, но сегодня одна из гостиниц — на мысе Бурном, может быть достроена и передана другому оператору. Оба здания в высокой степени готовности, есть тепловой контур. Заказчик — АО “Наш дом Приморье” со стопроцентным участием администрации края», — сообщил вице-губернатор.

Он проинформировал турецких бизнесменов о предлагаемых вариантах сотрудничества.

По гостинице на мысе Бурном возможен полный выкуп объекта согласно проведённой оценке. В этом случае приобретатель сам достраивает гостиницу в соответствии с собственной концепцией. Второй вариант — создание совместного с администрацией края в лице АО «НДП» акционерного общества при этом контрольный пакет акций принадлежит Приморскому краю. Этот вариант предлагается и для гостиницы на Корабельной Набережной.

Алексей Немков отметил, что оба предложения являются взаимовыгодными.

«Во Владивостоке до сих пор нет пятизвёздочных отелей, но при этом есть большая потребность. У вас есть шанс стать первыми в этой сфере. По обоим объектам есть проектно-сметная документация, требующая корректировки в связи с ужесточением противопожарных требований и вопросов безопасности проживающих. Завершить проект возможно за полтора — два года», — подчеркнул он.

Потенциальные инвесторы в сопровождении руководства АО «НДП» посетили обе строящиеся гостиницы и взяли тайм-аут на принятие решения.

Турецкие бизнесмены будут работать в Приморском крае неделю. В планах делегации — переговоры с руководством администрации края по таким направлениям, как промышленность, транспортные перевозки, строительство, сельхозпроизводство, экология.

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