Инвесторам из Турции активно «сватают» владивостокские «Хаятты»

Владивосток, 22 ноября, PrimaMedia.

Вице-губернатор Приморского края Алексей Немков встретился с бизнесменами из Турции, прибывшими в Приморский край для оценки инвестиционного потенциала региона. Заместитель главы региона представил им в качестве объекта капиталовложений два недостроенных гостиничных комплекса класса «пять звезд»: отель делового типа на Корабельной Набережной и СПА-отель на мысе Бурный, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Объекты начинали строиться под брендом “Хаятт”, но сегодня одна из гостиниц — на мысе Бурном, может быть достроена и передана другому оператору. Оба здания в высокой степени готовности, есть тепловой контур. Заказчик — АО “Наш дом Приморье” со стопроцентным участием администрации края», — сообщил вице-губернатор.

Он проинформировал турецких бизнесменов о предлагаемых вариантах сотрудничества.

По гостинице на мысе Бурном возможен полный выкуп объекта согласно проведенной оценке. В этом случае приобретатель сам достраивает гостиницу в соответствии с собственной концепцией. Второй вариант — создание совместного с администрацией края в лице АО «НДП» акционерного общества при этом контрольный пакет акций принадлежит Приморскому краю. Этот вариант предлагается и для гостиницы на Корабельной Набережной.

Алексей Немков отметил, что оба предложения являются взаимовыгодными.

«Во Владивостоке есть большая потребность в хороших гостиницах. У вас есть шанс стать лидерами в этой сфере. По обоим объектам есть проектно-сметная документация, требующая корректировки в связи с ужесточением противопожарных требований и вопросов безопасности проживающих. Завершить проект возможно за полтора — два года», — подчеркнул он.

Турецкие бизнесмены будут работать в Приморском крае неделю. В планах делегации — переговоры с руководством администрации края по таким направлениям, как промышленность, транспортные перевозки, строительство, сельхозпроизводство, экология.

Напомним, врио губернатора края Андрей Тарасенко взял на личный контроль вопрос завершения достройки пятизвездочных отелей во Владивостоке. Так, по прямому распоряжению главы региона был отменен аукцион по продаже гостиницы на мысе Бурном. В противном случае здание было бы продано с большим дисконтом.