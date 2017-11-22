Инвесторам из Турции активно «сватают» владивостокские «Хаятты»
Иностранные бизнесмены уже осмотрели отели и взяли
Иностранные бизнесмены уже осмотрели отели и взяли
Владивосток, 22 ноября, PrimaMedia.
«Объекты начинали строиться под брендом “Хаятт”, но сегодня одна из гостиниц — на мысе Бурном, может быть достроена и передана другому оператору. Оба здания в высокой степени готовности, есть тепловой контур. Заказчик — АО “Наш дом Приморье” со стопроцентным участием администрации края», — сообщил
Он проинформировал турецких бизнесменов о предлагаемых вариантах сотрудничества.
Алексей Немков отметил, что оба предложения являются взаимовыгодными.
«Во Владивостоке есть большая потребность в хороших гостиницах. У вас есть шанс стать лидерами в этой сфере. По обоим объектам есть
Турецкие бизнесмены будут работать в Приморском крае неделю. В планах делегации — переговоры с руководством администрации края по таким направлениям, как промышленность, транспортные перевозки, строительство, сельхозпроизводство, экология.
Напомним, врио губернатора края Андрей Тарасенко взял на личный контроль вопрос завершения достройки пятизвездочных отелей во Владивостоке. Так, по прямому распоряжению главы региона был отменен аукцион по продаже гостиницы на мысе Бурном. В противном случае здание было бы продано с большим дисконтом.
Также по поручению Андрея Тарасенко ведется работа по поиску инвесторов, с помощью которых гостиницы будут достроены.