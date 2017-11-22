Представители КПРФ отказались голосовать за мэра Омска
«Красные» высказались за тайное голосование, однако их предложение не поддержали.
«Красные» высказались за тайное голосование, однако их предложение не поддержали.
Сегодня, 23 ноября, в Омском Городском совете проходят выборы мэра.
На этапе предложений каждая фракция предлагала формат голосования. Так, «Единая Россия», «Коммунисты России» и «Справедливая Россия» выступили за открытое поименное голосование, такое решение было принято накануне их фракции.
Лидер омских эсеров Владимир Гуселетов поддержал инициативу единороссов с открытым поименным голосованием. Глава «Коммунистов России» Владимир Казанин также примкнул к мнению об открытом голосовании.
— Нельзя прятаться от своего выбора, — подчеркнул Владимир Казанин, глава «Коммунистов России».
А вот члены «КПРФ» высказались за тайное голосование. «Красные» выступили за открытые выборы.
Дмитрий Горбунов, лидер фракции КПРФ в Горсовете:
— Тайным голосованием у нас выбираются президент и губернатор. Тайным голосованием выбирались и мы. Это подлинное волеизъявление выборщиков. Я заявляю о необходимости тайного голосования. Все депутаты должны забыть о своих личных интересах.
Он также добавил, что будущий мэр Омска должен решать первоочередные вопросы, к которым относится бюджета Омска. После этого Горбунов снова призвал к тайному голосованию.
— За тайное голосование мы голосовать не будем. Если будет принято иное решение, КПРФ не будет участвовать в выборах, — решился на политический шантаж Дмитрий Горбунов.
Однако предложение «красных» не прошло, поэтому они дружно покинули зал.
В итоге 34 из 40 кандидатов проголосовали за открытое поименное голосование.
Представители КПРФ, у которых в Горсовете 9 мандатов, покинули зал.