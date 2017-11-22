Представители КПРФ отказались голосовать за мэра Омска

Сегодня, 23 ноября, в Омском Городском совете проходят выборы мэра.

На этапе предложений каждая фракция предлагала формат голосования. Так, «Единая Россия», «Коммунисты России» и «Справедливая Россия» выступили за открытое поименное голосование, такое решение было принято накануне их фракции.

Лидер омских эсеров Владимир Гуселетов поддержал инициативу единороссов с открытым поименным голосованием. Глава «Коммунистов России» Владимир Казанин также примкнул к мнению об открытом голосовании.

— Нельзя прятаться от своего выбора, — подчеркнул Владимир Казанин, глава «Коммунистов России».

А вот члены «КПРФ» высказались за тайное голосование. «Красные» выступили за открытые выборы.

Дмитрий Горбунов, лидер фракции КПРФ в Горсовете:

— Тайным голосованием у нас выбираются президент и губернатор. Тайным голосованием выбирались и мы. Это подлинное волеизъявление выборщиков. Я заявляю о необходимости тайного голосования. Все депутаты должны забыть о своих личных интересах.

Он также добавил, что будущий мэр Омска должен решать первоочередные вопросы, к которым относится бюджета Омска. После этого Горбунов снова призвал к тайному голосованию.

— За тайное голосование мы голосовать не будем. Если будет принято иное решение, КПРФ не будет участвовать в выборах, — решился на политический шантаж Дмитрий Горбунов.

Однако предложение «красных» не прошло, поэтому они дружно покинули зал.

В итоге 34 из 40 кандидатов проголосовали за открытое поименное голосование.