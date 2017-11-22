Н. Нигматулин министру финансов: смогли дать взаймы, умейте и вернуть

Источник: Zakon.kz

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Председатель Палаты Нурлан Нигматулин акцентировал внимание министра финансов на актуальности скорейшего урегулирования споров по возврату долгов Казахстану другими странами, сообщает Zakon.kz.

Речь об этом зашла в ходе рассмотрения ратификационного законопроекта, касающегося повторной реструктуризации задолженности Правительства Грузии по госкредитам.

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В частности, депутат Ирина Унжакова напомнила о том, что ситуация с невыплатой задолженности Правительства Грузии перед Казахстаном, которая образовалась в 1993 году, длится более 20-ти лет.

В свою очередь Спикер Мажилиса обратился к Бахыту Султанову:

«То, что удалось урегулировать этот долговой вопрос партнерами — это хорошо, но это не повод для самоуспокоения. Тем более, еще имеются неурегулированные споры по долгам и еще с рядом государств».

Нурлан Нигматулин подчеркнул, что работа по возвращению долгов нашей стране, несмотря на её длительность, может быть результативной, и рекомендовал уполномоченным органам провести переговоры и с другими странами, у которых есть задолженность перед Казахстаном.

Также, он обратил внимание министра финансов на необходимость проведения всех юридических экспертиз при подписании аналогичных соглашений, направленных на защиту интересов Казахстана.

При этом Спикер Мажилиса отметил, что возвращенные долги должны пополнить бюджет страны.