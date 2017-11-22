В Прикамье примут закон о патриотическом воспитании

Это правовая основа, в законе будут прописаны задачи, которые стоят перед органами власти в сфере патриотического воспитания. Начиная с 2018 года, на эти цели в краевом бюджете заложено более 100 млн. рублей, что на 23% больше, чем в предшествующий период.

На сегодняшний момент в Прикамье открыто 89 кадетских классов, в которых учится больше 2 тысяч детей и подростков, помимо кадетских школ и корпусов. Еще одно направление патриотического воспитания в Пермском крае — это «Юнармия». Она создана в рамках Российского движения школьников по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу при поддержке президента и объединяет школьников от 8 до 17 лет. Начиная с 2018 года финансирование «Юнармиии» предусмотрено в рамках бюджета в качестве отдельной строки.