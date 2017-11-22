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09:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинск приедут сразу 10 кандидатов в президенты РФ

Они ответят на вопросы на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» 23 ноября.

В четверг, 23 ноября, в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция на тему «Кого выдвинут в президенты непарламентские партии России?».

Кандидаты от политических партий, входящих в форум «Третья сила», расскажут о своих предвыборных программах и заявят об участии в праймериз. Сразу десять человек ответят на вопросы на пресс-конференции.

— Кому они составят конкуренцию на предстоящих президентских выборах?

— Какие политические программы проанонсируют электорату?

— О чем проинформируют избирателей, к которым обращаются?

На пресс-конференции выступят:

Андрей Богданов, Демократическая партия России;.

Ирина Волынец, Народная Партия России, лидер всероссийского движения «Национальный родительский комитет»;.

Вячеслав Смирнов, Партия Союз Горожан;.

Ильдар Резяпов, Партия ветеранов России;.

Сираждин Рамазанов, Социал-Демократическая партия России;.

Ольга Анищенко, Партия «Народный альянс»;.

Андрей Гетманов, Интернациональная партия России;.

Станислав Полищук, Партия Социальных Реформ;.

Владимир Пономаренко, Партия За Справедливость;.

Алексей Золотухин, Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО».

НА ЗАМЕТКУ.

Пресс-конференция пройдет 23 ноября с 14.00 до 16.00.

Аккредитация по телефону 8 (351)-265−16−33, электронный адрес: svetlana.pervakova@phkp.ru.

Пресс-центр «Комсомольской правды» — г. Челябинск, ул. Красная, 4, 6 этаж, оф. 608.

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