В Челябинск приедут сразу 10 кандидатов в президенты РФ

В четверг, 23 ноября, в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция на тему «Кого выдвинут в президенты непарламентские партии России?».

Кандидаты от политических партий, входящих в форум «Третья сила», расскажут о своих предвыборных программах и заявят об участии в праймериз. Сразу десять человек ответят на вопросы на пресс-конференции.