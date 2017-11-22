В Челябинск приедут сразу 10 кандидатов в президенты РФ
Они ответят на вопросы на
Они ответят на вопросы на
В четверг, 23 ноября, в
Кандидаты от политических партий, входящих в форум «Третья сила», расскажут о своих предвыборных программах и заявят об участии в праймериз. Сразу десять человек ответят на вопросы на
— Кому они составят конкуренцию на предстоящих президентских выборах?
— Какие политические программы проанонсируют электорату?
— О чем проинформируют избирателей, к которым обращаются?
На
Андрей Богданов, Демократическая партия России;.
Ирина Волынец, Народная Партия России, лидер всероссийского движения «Национальный родительский комитет»;.
Вячеслав Смирнов, Партия Союз Горожан;.
Ильдар Резяпов, Партия ветеранов России;.
Сираждин Рамазанов,
Ольга Анищенко, Партия «Народный альянс»;.
Андрей Гетманов, Интернациональная партия России;.
Станислав Полищук, Партия Социальных Реформ;.
Владимир Пономаренко, Партия За Справедливость;.
Алексей Золотухин, Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО».
НА ЗАМЕТКУ.
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