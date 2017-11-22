Павел Филип отправился в Брюссель на саммит Восточного партнерства

В бельгийской столице у Павла Филипа запланированы встречи с высокопоставленными европейскими чиновниками, в частности, с председателем Европейского совета Дональдом Туском, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерикой Могерини, а также с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.