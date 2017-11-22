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12:23 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип отправился в Брюссель на саммит Восточного партнерства

Премьер Павел Филип отправился в Брюсселль, где будет участвовать на пятом саммите Восточного партнерства. Пленарное заседание состоится в 24 ноября.

Источник: Publika.md

В бельгийской столице у Павла Филипа запланированы встречи с высокопоставленными европейскими чиновниками, в частности, с председателем Европейского совета Дональдом Туском, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерикой Могерини, а также с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

Глава молдавского правительства посетит штаб-квартиру Североатлантического альянса, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. У Павла Филипа намечены встречи с главами ряда стран и правительств, а также с представителями молдавской диаспоры.

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