Депутаты утвердили увеличение дефицита бюджета Петербурга

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Согласно поправке губернатора Георгия Полтавченко, доходы останутся прежними— 529,4 млрд рублей, дефицит увеличится на 4 миллиарда и составит 52,9 млрд рублей. Дополнительные расходы потребуются на развитие проекта частного трамвая в Красногвардейском районе, развитие комплекса «Безопасный город», рекультивацию свалки «Новоселки», а также на перенос медиагородка на стадионе Крестовского. При этом поправка предполагает сокращение субсидии на возмещение расходов Западного скоростного диаметра, а также урезание средств на строительство центра Курехина.

В одном пакете с губернаторской поправкой депутаты проголосовали за предложения «Единой России», утвердив перераспределение 3 млрд рублей. Парламентарии направляют средства на культуру, ремонт дорог и благоустройство муниципалитетов, а также на финансирование учрежденной ЗакСом газеты «Вечерний Санкт-Петербург».