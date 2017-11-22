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12:28 (мск), источник: Фонтанка

Депутаты утвердили увеличение дефицита бюджета Петербурга

Проект бюджета на 2018 год утвердили депутаты Законодательного собрания Петербурга 22 ноября. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», сорок парламентариев проголосовали за увеличение дефицита бюджета, финансирование газеты «Вечерний Санкт-Петербург», демонтаж медиагородка и развитие метро.

Источник: Reuters

Согласно поправке губернатора Георгия Полтавченко, доходы останутся прежними— 529,4 млрд рублей, дефицит увеличится на 4 миллиарда и составит 52,9 млрд рублей. Дополнительные расходы потребуются на развитие проекта частного трамвая в Красногвардейском районе, развитие комплекса «Безопасный город», рекультивацию свалки «Новоселки», а также на перенос медиагородка на стадионе Крестовского. При этом поправка предполагает сокращение субсидии на возмещение расходов Западного скоростного диаметра, а также урезание средств на строительство центра Курехина.

В одном пакете с губернаторской поправкой депутаты проголосовали за предложения «Единой России», утвердив перераспределение 3 млрд рублей. Парламентарии направляют средства на культуру, ремонт дорог и благоустройство муниципалитетов, а также на финансирование учрежденной ЗакСом газеты «Вечерний Санкт-Петербург».

Инициативы оппозиционных депутатов были отклонены. Так, не прошло предложение снять деньги с субсидии ЗСД и направить их на расселение коммуналок, развитие метро, а за счёт перераспределения средств на строительство детского спа-комплекса «Авенариум» увеличить финансирование бесплатного зубопротезирования.

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