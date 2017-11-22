Бывшему  замминистра финансов грозит до 15 лет тюрьмы

Источник: Noi.md

Она была задержана в начале октября, а прокуроры по борьбе с коррупцией объявили, что ее уголовное дело уже передано в судебную инстанцию.

По словам прокуроров, летом этого года Карауш, зная, что правительство приняло решение о выделении 15 млн. леев из резервного фонда правительства для укрепления материально-технической базы Республиканской клинической больницы, попыталась убедить представителей больницы, что передача этих денег зависит исключительно от ее решения. Чиновница также сказала, что для того, чтобы больница получила эту сумму, ей должно быть предложено вознаграждение. Замминистра также пообещала, что она может способствовать передаче аналогичной суммы на ремонтно-восстановительные работы учреждения, а это решение должно быть принято в период с сентября по октябрь 2017 года, после внесения изменений в бюджет.

Впоследствии заместитель министра финансов попросила представителя Республиканской клинической больницы поддержать представителей некоторых строительных компаний на публичных торгах, которые должны были состояться 11 октября 2017 года. В обмен на их назначение в качестве победителей, чиновница пообещала представителю учреждения 5-процентное вознаграждение, а 5 процентов полагалось бы ей, а это 425 тысяч леев.

Мария Карауш сейчас находится в предварительном заключении, а действия представителей экономического агента, которому она покровительствовала, расследуются в рамках другого дела, так как они признали свою вину и заключили соглашение о признании вины.