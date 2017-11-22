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15:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Депутаты утвердили поправки в правила землепользования и застройки Воронежа

Депутаты Воронежской гордумы приняли изменения в градостроительные регламенты 21 территориальной зоны на 27-м заседании городского парламента в среду, 22 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Документ доработали с учетом пожеланий, высказанных горожанами на общественных слушаниях 1 ноября. Несколько поправок внесли с учетом требований прокуратуры.

— Когда документ уже прошел публичные слушания, у прокуратуры возникли отдельные вопросы. Часть из них удалось снять в процессе обсуждения. По некоторым из них в документ были внесены небольшие изменения. Вопросы коснулись организации проекта планировки территорий, потому что этот документ предусмотрен Градостроительным кодексом. Прокуратура посчитала, что нет необходимости дублировать это в нашем решении. Также прокуратура посчитала необходимым ввести понятие плотности в зонах жилой малоэтажной застройки. Мы его внесли, — пояснил председатель думской комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Иван Кандыбин.

По словам Кандыбина, внесенные поправки не идеальны, но представляют собой удачный компромисс между пожеланиями застройщиков, городских властей и жителей.

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) — документ, который определяет порядок строительства и использования земли в населенном пункте. Он делит город на территориальные зоны, для каждой из которых предусмотрен свой режим использования (градостроительный регламент). В правилах указано, как должна использоваться земля в каждой из зон: можно ли здесь строить частные дома, многоэтажки, торговые центры, заводы и другие здания, какой должна быть высота построек и расстояние между ними.

Воронеж разделен на 32 территориальные зоны: 11 жилых, пять общественно-деловых, три производственные, три зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, шесть рекреационных, одну сельскохозяйственную и три зоны спецназначения (санитарно-технических сооружений, режимных объектов и кладбищ).

Внести изменения в правила землепользования и застройки города необходимо, чтобы привести их в соответствие с федеральным законодательством. Такое требование к муниципальным органам власти содержится в перечне поручений президента РФ по итогам заседания Госсовета 17 мая 2016 года.

Первый проект изменений в ПЗЗ, касающийся всех 32 территориальных зон города, воронежские власти подготовили еще в 2016 году. Общественные слушания по проекту изменений прошли 16 ноября 2016 года. Городские власти учли результаты общественного обсуждения и в декабре 2016 года внесли изменения в градостроительные регламенты 11 территориальных зон. Проект изменения остальных отправили на доработку.

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