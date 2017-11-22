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15:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские чиновники могут лишиться льгот на транспортный налог

В Волгоградскую областную Думу поступил проект изменений в закон, касающийся транспортного налога для органов власти.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», если документ будет одобрен, то с 1 января 2019 года органам госвласти региона, органам местного самоуправления, а также организациям, созданным органами власти не для коммерческой деятельности и финансирующимся из бюджета, придется оплачивать транспортный налог. Отметим, что в настоящее время они освобождены от него.

Добавим, что благодаря корректировки соответствующего закона доходы бюджета Волгоградской области увеличатся на 13 миллионов рублей.

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