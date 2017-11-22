Волгоградские чиновники могут лишиться льгот на транспортный налог
В Волгоградскую областную Думу поступил проект изменений в закон, касающийся транспортного налога для органов власти.
В Волгоградскую областную Думу поступил проект изменений в закон, касающийся транспортного налога для органов власти.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», если документ будет одобрен, то с 1 января 2019 года органам госвласти региона, органам местного самоуправления, а также организациям, созданным органами власти не для коммерческой деятельности и финансирующимся из бюджета, придется оплачивать транспортный налог. Отметим, что в настоящее время они освобождены от него.
Добавим, что благодаря корректировки соответствующего закона доходы бюджета Волгоградской области увеличатся на 13 миллионов рублей.