Волгоградские чиновники могут лишиться льгот на транспортный налог

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», если документ будет одобрен, то с 1 января 2019 года органам госвласти региона, органам местного самоуправления, а также организациям, созданным органами власти не для коммерческой деятельности и финансирующимся из бюджета, придется оплачивать транспортный налог. Отметим, что в настоящее время они освобождены от него.